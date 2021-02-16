16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самозанятые Самарской области оценили региональные меры поддержки ГФСО представил три новых антикризисных программы для бизнеса Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи Гарантийный фонд Самарской области оказал поддержку предпринимателям почти на 300 млн рублей Резидент "Жигулевской долины" стал поставщиком федеральной торговой сети

Малый бизнес Экономическая политика

Самозанятые Самарской области оценили региональные меры поддержки

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области все больше людей, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации ИП или юридического лица, выбирают налоговый режим для самозанятых. Налог на профессиональный доход позволяет работать легально, платить налоги по льготным ставкам и не требует отчетности — вся бухгалтерия ведется в приложении "Мой налог".

"Прошлый год стал для нашего региона стартовым в работе с самозанятыми гражданами. И мы сразу взяли высокую планку по поддержке этой категории предпринимателей. Мы оказывали им консультационные услуги, проводили образовательные программы, розыгрыши бизнес-кейсов, конкурсы и маркеты. Во многом благодаря этому число самозанятых в Самарской области уже превысило 44 тысячи человек. В этом году мы продолжим укреплять позитивный тренд, будем создавать новые меры поддержки, приглашать пользователей нового налогового режима на интересные мероприятия. Первым таким событием 2021 года станет ярмарка для самозанятых, которая состоится в преддверии главного весеннего праздника", — рассказал о планах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как признается основатель вокальной студии "Луч" Анна Лучкова, вариант работы "в теневом секторе" она даже не рассматривала. "О том, что можно стать самозанятым, я узнала в аккаунте "Мой бизнес 63" одной из социальных сетей. Сразу начала искать подробную информацию о преимуществах этого режима, условиях регистрации. Оказалось, что вести бизнес честно и прозрачно в статусе самозанятого очень легко. Теперь я не боюсь проверок и штрафов, могу спокойно заниматься любимым делом", — рассказала Анна Лучкова.

В конце 2020 года Анна Лучкова вошла в десятку получателей "Кейса бизнес-услуг". Она уже воспользовалась услугами профессиональной фотосессии, печати промо-наклеек, на очереди — консультации по юридическим и финансовым вопросам. Комплекс услуг помогает самозанятым сэкономить около 25 тыс. рублей. "Я очень благодарна команде "Мой бизнес 63" за возможность развития, помощь в продвижении моего дела", — добавила Анна Лучкова.

Гид потребителя

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28