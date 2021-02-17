16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Безработные в Самарской области могут получить финансовую помощь на открытие своего дела Самозанятые Самарской области оценили региональные меры поддержки ГФСО представил три новых антикризисных программы для бизнеса Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи Гарантийный фонд Самарской области оказал поддержку предпринимателям почти на 300 млн рублей

Малый бизнес Экономическая политика

Безработные в Самарской области могут получить финансовую помощь на открытие своего дела

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области предусмотрены меры поддержки граждан, оставшихся без работы и желающих получить статус индивидуальных предпринимателей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал необходимость создания условий, позволяющих гражданам, в том числе потерявших работу в период пандемии, открывать собственное дело и поддерживать уровень своих доходов.

Так, за последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства. В 2020 году индивидуальными предпринимателями стали 378 человек.

Безработные граждане оформили самозанятость в различных сферах деятельности: сфера услуг, торговля, производственная сфера, сельское хозяйство, строительство и др.

Центры занятости населения предоставляют информацию для жителей — те могут и определить свои потенциальные возможности занятия предпринимательством, и получить практические навыки ведения своего дела.

Госуслуга предусматривает предоставление безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юрлица, ИП либо крестьянского (фермерского) хозяйства (в размере — 58800 руб.), а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (в размере — 822,3 руб.).

Помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана, специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям об основах бизнес-планирования.

Екатерина Левина из Жигулевска, воспользовавшись помощью центра занятости, открыла в городе собственный клуб английского языка.

"В Жигулевске услуги по обучению английскому языку востребованы у родителей детей как школьного, так и дошкольного возрастов. Давно задумывалась об открытии собственного клуба. Обратилась в городской центр занятости, специалисты рассказали о мерах поддержки для тех, кто хочет открыть свое дело. После согласования бизнес-плана мне оказали единовременную финансовую помощь. Средства потратила на приобретение оргтехники, методических пособий и игр. Клуб начал работать совсем недавно, с декабря, а сейчас его посещают уже 20 детей в возрасте от 5 до 14 лет", — рассказала предприниматель.

Гид потребителя

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28