Безработные в Самарской области могут получить финансовую помощь на открытие своего дела

В Самарской области предусмотрены меры поддержки граждан, оставшихся без работы и желающих получить статус индивидуальных предпринимателей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз отмечал необходимость создания условий, позволяющих гражданам, в том числе потерявших работу в период пандемии, открывать собственное дело и поддерживать уровень своих доходов.

Так, за последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства. В 2020 году индивидуальными предпринимателями стали 378 человек.

Безработные граждане оформили самозанятость в различных сферах деятельности: сфера услуг, торговля, производственная сфера, сельское хозяйство, строительство и др.

Центры занятости населения предоставляют информацию для жителей — те могут и определить свои потенциальные возможности занятия предпринимательством, и получить практические навыки ведения своего дела.

Госуслуга предусматривает предоставление безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юрлица, ИП либо крестьянского (фермерского) хозяйства (в размере — 58800 руб.), а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (в размере — 822,3 руб.).

Помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана, специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям об основах бизнес-планирования.

Екатерина Левина из Жигулевска, воспользовавшись помощью центра занятости, открыла в городе собственный клуб английского языка.

"В Жигулевске услуги по обучению английскому языку востребованы у родителей детей как школьного, так и дошкольного возрастов. Давно задумывалась об открытии собственного клуба. Обратилась в городской центр занятости, специалисты рассказали о мерах поддержки для тех, кто хочет открыть свое дело. После согласования бизнес-плана мне оказали единовременную финансовую помощь. Средства потратила на приобретение оргтехники, методических пособий и игр. Клуб начал работать совсем недавно, с декабря, а сейчас его посещают уже 20 детей в возрасте от 5 до 14 лет", — рассказала предприниматель.