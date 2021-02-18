Дмитрий Азаров: Мы вычистим рынок от недобросовестных управляющих компаний

Более 106 тыс. нарушений было выявлено сотрудниками прокуратуры в 2020 году. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 20 тыс. человек, по материалам проверок возбуждено 394 уголовных дела.

Эти цифры прозвучали в четверг, 18 февраля, на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства, где обсуждались итоги работы прокуратуры Самарской области в прошлом году.

"Работа нашего ведомства в 2020 году прошла в сложных условиях, связанных с пандемией. Тем не менее, мы сумели защитить интересы государства и конституционные права жителей области, — отметил прокурор региона Сергей Берижицкий. — Мы смогли оперативно перестроить нашу работу с учетом новых вызовов и угроз. В ежедневном режиме продолжали выполнять нашу основную функцию — правозащитную. Ни один день мы не останавливали свою работу: на постоянной основе взаимодействовали с гражданами, органами власти, правоохранительными ведомствами, решая вопросы по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений".

Глава региона поблагодарил сотрудников прокуратуры за совместную работу, в том числе, по поиску оптимальных решений в период активного распространения коронавирусной инфекции, во время проведения голосования по внесению поправок в главный закон страны.

По мнению губернатора, уровень взаимодействия прокуратуры, региональных органов власти и муниципалитетов в прошлом году "вышел на новый уровень".

Отдельно глава региона отметил работу надзорного ведомства по решению вопросов обманутых дольщиков. Совместная деятельность позволила в прошлом году ввести в эксплуатацию 16 проблемных объектов. "Мы каждый год достигали значительных результатов с вами вместе. Прокуратура Самарской области никогда от этого вопроса не отходила в сторону, делала свое дело и помогала людям", — отметил Дмитрий Азаров.

Сергей Берижицкий доложил, что в прошлом году на постоянном контроле находилась ситуация со своевременностью выплаты заработной платы. По результатам прокурорского вмешательства работники получили более 485 млн рублей. Надзор будет продолжен и в этом году.

В зоне пристального внимания прокуратуры области находились вопросы исполнения жилищного законодательства, в том числе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Глава региона отметил, что тема ЖКХ — одна из самых важных и актуальных для каждого жителя губернии. Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо решать накопившиеся года проблемы. Это касается и деятельности управляющих компаний. "Приглашаю вас к совместной работе, — обратился губернатор к сотрудникам прокуратуры. — Уверен, мы вычистим рынок от тех управляющих компаний, которые работают недобросовестно. Нам удалось уже ситуацию частично поправить, но здесь работы еще непочатый край".



Отдельное внимание — экологической ситуации и качеству атмосферного воздуха. Дмитрий Азаров призвал сотрудников прокуратуры к более жесткому реагированию в отношении предприятий, которые загрязняют окружающую среду. "Нам крайне важно разобраться и добиться результата по улучшению ситуации уже в текущем году", — подчеркнул губернатор.



