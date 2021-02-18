Franchising Global Forum пройдет 12-14 марта 2021 года

Масштабный онлайн-саммит по франшизам Franchising Global Forum — знаковое событие в сфере бизнеса по модели франчайзинга. Форум объединит первых лиц ведущих франчайзинговых компаний в России, экспертов сферы и начинающих предпринимателей.

40% структуры экономик в мире составляют франчайзинговые предприятия, причем почти 50% из них приходится на производство машин, напитков, микроэлектроники и гаджетов. Франчайзинг формирует целые сети, позволяющие держать экономику и поставлять товары и услуги людям. Эта модель бизнеса способна вытянуть экономику регионов в кризис, как утверждают эксперты. Она дает предпринимателям возможность с минимальными рисками открыть бизнес или создавать собственные торговые сети, которые могут быть успешны в России и за рубежом. Для среднего бизнеса франчайзинг — способ стать крупным бизнесом, занять лидерскую позицию в своем рынке.

С 12 по 14 марта Franchising Global Forum соберет на одной площадке лидеров рынка, первых лиц ведущих франчайзинговых компаний в России. Среди спикеров известные предприниматели-практики: Василь Газизулин (Экспедиция, Topfranchise), Ильдар Хусаинов (Этажи), Леонид Гольдорт (СДЭК), Алекс Яновский (Суши Мастер), Ильназ Набиуллин (Чио Чио), Руслан Баширов (Чемпионика), Юрий Белонощенко (Бэби Клуб), Сергей Дегтярев (Catalyst), Юрий Михайличенко (Российская ассоциация франчайзинга) и другие.

Спикеры раскроют все аспекты франчайзинга: маркетинг, продажи, найм, работа с франчайзи, юридическая упаковка, выход на международный рынок, прогнозы в разных отраслях рынка на 2021 год. VIP-день будет посвящен индивидуальным разборам от Сергея Дегтярева, основателя трех крупнейших в своих сферах франчайзинговых сетей.

Отдельный день будет посвящен предпринимателям, планирующим покупку франшизы для развития своего бизнеса и желающим узнать все тонкости выбора и запуска по этой модели.

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