Wink предлагает отметить 23 февраля с "мужскими" фильмами

В День защитника Отечества видеосервис Wink представит подборку популярных фильмов, сериалов и телеканалов с мужским характером. Мужчин ждет зрелищное кино, от которого захватывает дух с первых кадров, и большое разнообразие жанров: боевики, вестерны, триллеры, экшены, детективы, черные комедии.

Wink составил подборку фильмов, которые придутся по душе практически каждому представителю сильного пола: популярная франшиза и зрелищный супербоевик "Джон Уик 3"; фантастический боевик "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли; вестерн Антуана Фукуа "Великолепная семерка" со звездным актерским составом (Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук); супергеройский фильм из вселенной DC "Аквамен" с Джейсоном Момоа в главной роли.

В коллекцию Wink вошли по-настоящему мужские телеканалы: "Мужское кино" — жгучая смесь скорости, адреналина, перестрелок, крутых автомобилей и красивых женщин, "Драйв" — все об автомобилях и мотоциклах 24 часа в сутки, "Дикая рыбалка" и "Дикая охота" обеспечат увлекательные путешествия в мир охоты и рыбалки, а телеканалы "UFC" и "КХЛ" погрузят в атмосферу ярких эмоций, напряжения и азарта от спортивных состязаний.

В подборке также представлены криминальные сериалы: популярная киносага о жизни Пабло Эскобара "Нарко", трагикомедия с черным юмором "Фарго", получившая многочисленные награды "Эмми" и "Золотой глобус", черная трагикомедия "Голяк" о приключениях дружной компании в эксклюзивном переводе Гоблина и новинка "За час до рассвета" с Константином Хабенским в главной роли.

Коллекцию с мужским характером можно смотреть бесплатно. Для этого новым пользователям необходимо зарегистрироваться в видеосервисе.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.