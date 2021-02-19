16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Большечерниговском районе отремонтируют дорогу за 91 млн рублей Регистрация на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" продлится до конца февраля "Автодоринжиниринг" отремонтирует 213 тысяч кв. метров дорог в Автозаводском районе Тольятти Ямочный ремонт дорог в Самаре начнется, когда будет не ниже -10°C На ремонт дороги Осинки - Приволжье выделено более 350 млн рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Wink предлагает отметить 23 февраля с "мужскими" фильмами

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В День защитника Отечества видеосервис Wink представит подборку популярных фильмов, сериалов и телеканалов с мужским характером. Мужчин ждет зрелищное кино, от которого захватывает дух с первых кадров, и большое разнообразие жанров: боевики, вестерны, триллеры, экшены, детективы, черные комедии.

Wink составил подборку фильмов, которые придутся по душе практически каждому представителю сильного пола: популярная франшиза и зрелищный супербоевик "Джон Уик 3"; фантастический боевик "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли; вестерн Антуана Фукуа "Великолепная семерка" со звездным актерским составом (Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук); супергеройский фильм из вселенной DC "Аквамен" с Джейсоном Момоа в главной роли.

В коллекцию Wink вошли по-настоящему мужские телеканалы: "Мужское кино" — жгучая смесь скорости, адреналина, перестрелок, крутых автомобилей и красивых женщин, "Драйв" — все об автомобилях и мотоциклах 24 часа в сутки, "Дикая рыбалка" и "Дикая охота" обеспечат увлекательные путешествия в мир охоты и рыбалки, а телеканалы "UFC" и "КХЛ" погрузят в атмосферу ярких эмоций, напряжения и азарта от спортивных состязаний.

В подборке также представлены криминальные сериалы: популярная киносага о жизни Пабло Эскобара "Нарко", трагикомедия с черным юмором "Фарго", получившая многочисленные награды "Эмми" и "Золотой глобус", черная трагикомедия "Голяк" о приключениях дружной компании в эксклюзивном переводе Гоблина и новинка "За час до рассвета" с Константином Хабенским в главной роли.

Коллекцию с мужским характером можно смотреть бесплатно. Для этого новым пользователям необходимо зарегистрироваться в видеосервисе.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28