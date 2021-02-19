Tele2 назвала Самарскую область регионом вызова

Топ-менеджеры Tele2 рассказали о ближайших перспективах развития отрасли мобильной связи.

Как телеком-отрасль пережила локдаун, с какими проблемами столкнулась компания Tele2 в Самарской области и как она будет дальше развиваться в нашем регионе? На эти и другие вопросы ответили генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и директор макрорегиона "Волга" Tele2 Равиль Хайбуллин.

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в телеком-отрасль. На пике самоизоляции потребление мобильного интернета в сети оператора по всей России увеличилось на 30%, а в Самаре абоненты стали качать в полтора раза больше обычного. При этом трафик сместился из центра в пригород, из столиц регионов — в область и на дачи. Оператор был вынужден оперативно мобилизовать свои силы и переориентировать финансовые и организационные ресурсы на укрепление инфраструктуры там, где абоненты "пережидали" режим самоизоляции. "Мы рады, что наша сфера деятельности осталась востребованной в пандемию, — отметил Сергей Эдмин. — Количество SIM-карт уменьшилось, но трафик вырос, поскольку абоненты стали по максимуму использовать гигабайты из своего пакета, отказавшись от вторых и третьих SIM-карт. В результате нам нужно было успевать за трафиком, вкладывать инвестиции не в крупные города, а, напротив, в дачные поселки, спальные районы — необходимо было срочно улучшать качество сети там. Выручка же росла не такими темпами, как объем инвестиций".

Также генеральный директор Tele2 отметил еще одну тенденцию "ковидного настоящего": "Международный роуминг почти исчез из-за ограничений сообщения между странами, а значит, как и доход от этой услуги. Надеемся, что к лету 2021 года ситуация восстановится".

Во время пандемии компании удалось не просто самой адаптироваться к новым реалиям, но и помочь своим абонентам более комфортно переживать это время. Tele2 запустила "Дом по другим правилам" с контентом на любой вкус: от кулинарных мастер-классов с топовыми шеф-поварами до соревнований по мобильному киберспорту. "Когда период жесткой изоляции закончился, мы заметили, что люди продолжают пользоваться ресурсом, и решили не закрывать проект. Будем его развивать исходя из потребностей пользователей", — пообещал Сергей Эдмин. "Дом по другим правилам" уже посетили свыше двух миллионов пользователей со всей России.

Относительно перспектив развития отрасли в ближайшие годы представители Tele2 выразили уверенность, что технология 2G переживет 3G. "На свалку истории" первой отправится 3G, а 2G нужна нам как для покрытия, так и для голосовой связи. Хотя, например, в Москве, у нас нет сети 2G, соответственно, там мы не можем отказаться от 3G, — отметил Сергей Эдмин. — Перспективы 5G пока не ясны. В России нет выгодного для отрасли решения, на каких частотах развивать коммерческие сети пятого поколения, строить полноценную коммерческую сеть на частоте 4,9 ГГц будет очень дорого, с одной стороны, а с другой — очень мало смартфонов поддерживают эту частоту. Для отрасли желательно получить доступ к частоте 3,4-3,8 ГГц, которая признана большинством стран мира". Также он отметил, что эта молодая технология пока не несет ничего уникального: все, что позволяет в других странах делать 5G, может обеспечить и 4G.

Еще одна точка роста для операторов связи — массовое внедрение eSIM. По сути, это та же самая SIM-карта, только меньшего размера, а сам чип уже распаян в гаджете. Плюсами этой технологии являются возможность дистанционного подключения, одновременный доступ к пяти разным номерам, а еще такую карту невозможно сломать или потерять.

Проект постепенно завоевывает популярность. Оператор запустил "пилотные" продажи в восьми городах России еще в конце 2019 года, в Самаре виртуальные SIM-карты Tele2 появились в конце 2020 года. "Думаю, через два-три года, это будет базовая технология для подключения новых клиентов. Пластиковые карты стали уже анахронизмом, никакой надобности в них нет. Пока только дорогие телефоны поддерживают eSIM, но по опыту мы знаем, что при высоком уровне востребованности подобные технологии быстро становятся доступными и в более дешевых моделях", — уверен гендиректор Tele2.

На встрече затронули и планы компании на наш регион. По словам топ-менеджмента, оператор активно развивает сеть в Самарской области. Сейчас в зоне действия сети 4G проживает 82% населения области.

"Год от года регион показывает прирост по числу клиентов, это означает, что жителей привлекли наши инновационные сервисы, которые копируют конкуренты, и высокое качество обслуживания. Не случайно Tele2 с большим отрывом лидирует в телеком-отрасли по показателю NPS — готовности клиентов рекомендовать услуги, — сообщил Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона "Волга" Tele2. — Для нас Самарская область — это регион вызова. Сегодня мы присутствуем не только во всех крупных городах, но и в районных центрах, местах отдыха, на трассах и так далее. В 2020 году внедрили технологии 4G везде, где раньше было только 2G или 3G. Нам всё ещё есть куда расти и есть за что бороться — потенциал у Самарской области высок. Будем развиваться и дальше".