В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм "NAVI. Рожденные побеждать"

Медиахолдинг Winstrike снял документальный фильм о киберспорте "NAVI. Рожденные побеждать". Лента открывает цикл картин о закулисье киберспортивной индустрии для широкой аудитории. Фильм будет доступен к просмотру в подписке онлайн-сервисов more.tv и Wink в марте. Режиссер картины о киберспорте — лауреат LA Film Festival Лейла Недорослева, звукорежиссер — Андрей Дергачев, известный по работам над фильмами Андрея Звягинцева.

Киберспорт превратился в уникальный культурный феномен на стыке индустрии развлечений и спорта. Из субкультуры геймеров он вырос в полноценную индустрию с многомиллиардными оборотами, которая уже становится частью мейнстрима. Киберспортивные турниры собирают стадионы зрителей, за трансляциями знаковых матчей следят миллионы человек по всему миру, а геймеры-самородки стали "новыми рок-звездами". На фоне роста интереса к новой индустрии увеличивается спрос на киберспортивный контент.

Футболист Неймар ведет собственные стримы на Twitch, Егор Крид и Feduk играют в Counter Strike и Dota 2 в "Вечернем Урганте", телеканал "Матч ТВ" устраивает турнир по FIFA в прямом эфире, а Amazon и Netflix снимают сериалы и фильмы о киберспорте.

Холдинг Winstrike решил показать изнанку киберспорта, которую никто никогда не видел, и спродюсировал первый в России и СНГ киберспортивный фильм о самой звездной команде по Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), интересный не только фанатам и геймерам.

Для работы над фильмом Winstrike пригласил команду признанных профессионалов кино и телевидения, которые смогли посмотреть на киберспорт свежим взглядом, передать всю драматургию человеческим языком, понятным даже далеким от мира игр людям. Режиссер Лейла Недорослева — известный документалист, лауреат Лос-Анджелесского кинофестиваля за фильм Two Four Six о молодых баскетболистах. Звукорежиссер Андрей Дергачев является обладателем наград "Ника" и "Золотой орел", а также известен по совместной работе с Андреем Звягинцевым над картинами "Левиафан" и "Елена". Операторами стали режиссер фильма "Саламанка" Руслан Федотов и автор всех клипов группы "Грибы" Влад Fishez.

Документальная картина "NAVI. Рожденные побеждать" приоткрывает завесу киберспортивной сцены и рассказывает о команде NAVI (Natus Vincere) по игре CS: GO. Это настоящие звезды киберспорта, которые выиграли десятки престижных турниров, заработали миллионы долларов призовых и прочно обосновались на вершине мирового рейтинга сильнейших команд в своей дисциплине. NAVI — самая популярная киберспортивная команда из СНГ. За успехами команды в социальных сетях следит многомиллионная армия поклонников, игроки появляются на обложке журнала Forbes Russia, звезды кино и музыки играют с ними в игры, а футболисты мадридского "Реала" дарят подарки и смотрят турниры с их участием.

Фильм повествует о тернистом пути к успеху юных самородков, которые далеко не сразу становятся настоящей профессиональной командой мирового уровня. В центре сюжета драматические события, связанные со сложным периодом неудач в жизни звездной команды. Еще вчера они были безусловными фаворитами, от которых ждут только побед. Команда возглавляет соревновательный рейтинг, а игроки примеряют на себе статус звезд шоу-бизнеса. Но остаться на вершине сложнее, чем добраться до нее. Череда проигрышей приводит к внутренним конфликтам, которые пятерка 20-летних профи мирового уровня преодолевают вместе ради достижения общей цели — победы в финале знакового чемпионата.

"В Winstrike мы верим, что киберcпорт — это флагман индустрии развлечений будущего. Мы видим огромный интерес к киберспортивному контенту, и, несомненно, он будет только расти. Поэтому фильмом "NAVI. Рожденные побеждать" мы открываем цикл документальных лент о внутренней жизни индустрии, об изнанке, которую не знает никто. CS: GO больше других дисциплин киберспорта близок к большому спорту, он понятен даже непосвященному зрителю. Мы верим, что именно через CS: GO киберспорт станет мейнстримом. Поэтому нашим дебютом в киноиндустрии стал фильм про СS: GO состав NAVI — мировых звезд киберспорта с многомиллионной армией фанатов на постсоветском пространстве", — комментирует CEO Winstrike Agency Лина Комкова.