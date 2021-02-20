16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ремонт Московского шоссе начнется в апреле 2021 года В Большечерниговском районе отремонтируют дорогу за 91 млн рублей Регистрация на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" продлится до конца февраля "Автодоринжиниринг" отремонтирует 213 тысяч кв. метров дорог в Автозаводском районе Тольятти Ямочный ремонт дорог в Самаре начнется, когда будет не ниже -10°C

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм "NAVI. Рожденные побеждать"

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Медиахолдинг Winstrike снял документальный фильм о киберспорте "NAVI. Рожденные побеждать". Лента открывает цикл картин о закулисье киберспортивной индустрии для широкой аудитории. Фильм будет доступен к просмотру в подписке онлайн-сервисов more.tv и Wink в марте. Режиссер картины о киберспорте — лауреат LA Film Festival Лейла Недорослева, звукорежиссер — Андрей Дергачев, известный по работам над фильмами Андрея Звягинцева.

Киберспорт превратился в уникальный культурный феномен на стыке индустрии развлечений и спорта. Из субкультуры геймеров он вырос в полноценную индустрию с многомиллиардными оборотами, которая уже становится частью мейнстрима. Киберспортивные турниры собирают стадионы зрителей, за трансляциями знаковых матчей следят миллионы человек по всему миру, а геймеры-самородки стали "новыми рок-звездами". На фоне роста интереса к новой индустрии увеличивается спрос на киберспортивный контент.

Футболист Неймар ведет собственные стримы на Twitch, Егор Крид и Feduk играют в Counter Strike и Dota 2 в "Вечернем Урганте", телеканал "Матч ТВ" устраивает турнир по FIFA в прямом эфире, а Amazon и Netflix снимают сериалы и фильмы о киберспорте.

Холдинг Winstrike решил показать изнанку киберспорта, которую никто никогда не видел, и спродюсировал первый в России и СНГ киберспортивный фильм о самой звездной команде по Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), интересный не только фанатам и геймерам.

Для работы над фильмом Winstrike пригласил команду признанных профессионалов кино и телевидения, которые смогли посмотреть на киберспорт свежим взглядом, передать всю драматургию человеческим языком, понятным даже далеким от мира игр людям. Режиссер Лейла Недорослева — известный документалист, лауреат Лос-Анджелесского кинофестиваля за фильм Two Four Six о молодых баскетболистах. Звукорежиссер Андрей Дергачев является обладателем наград "Ника" и "Золотой орел", а также известен по совместной работе с Андреем Звягинцевым над картинами "Левиафан" и "Елена". Операторами стали режиссер фильма "Саламанка" Руслан Федотов и автор всех клипов группы "Грибы" Влад Fishez.

Документальная картина "NAVI. Рожденные побеждать" приоткрывает завесу киберспортивной сцены и рассказывает о команде NAVI (Natus Vincere) по игре CS: GO. Это настоящие звезды киберспорта, которые выиграли десятки престижных турниров, заработали миллионы долларов призовых и прочно обосновались на вершине мирового рейтинга сильнейших команд в своей дисциплине. NAVI — самая популярная киберспортивная команда из СНГ. За успехами команды в социальных сетях следит многомиллионная армия поклонников, игроки появляются на обложке журнала Forbes Russia, звезды кино и музыки играют с ними в игры, а футболисты мадридского "Реала" дарят подарки и смотрят турниры с их участием.

Фильм повествует о тернистом пути к успеху юных самородков, которые далеко не сразу становятся настоящей профессиональной командой мирового уровня. В центре сюжета драматические события, связанные со сложным периодом неудач в жизни звездной команды. Еще вчера они были безусловными фаворитами, от которых ждут только побед. Команда возглавляет соревновательный рейтинг, а игроки примеряют на себе статус звезд шоу-бизнеса. Но остаться на вершине сложнее, чем добраться до нее. Череда проигрышей приводит к внутренним конфликтам, которые пятерка 20-летних профи мирового уровня преодолевают вместе ради достижения общей цели — победы в финале знакового чемпионата.

"В Winstrike мы верим, что киберcпорт — это флагман индустрии развлечений будущего. Мы видим огромный интерес к киберспортивному контенту, и, несомненно, он будет только расти. Поэтому фильмом "NAVI. Рожденные побеждать" мы открываем цикл документальных лент о внутренней жизни индустрии, об изнанке, которую не знает никто. CS: GO больше других дисциплин киберспорта близок к большому спорту, он понятен даже непосвященному зрителю. Мы верим, что именно через CS: GO киберспорт станет мейнстримом. Поэтому нашим дебютом в киноиндустрии стал фильм про СS: GO состав NAVI — мировых звезд киберспорта с многомиллионной армией фанатов на постсоветском пространстве", — комментирует CEO Winstrike Agency Лина Комкова.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28