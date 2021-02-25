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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Новый "Трансформер" — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" представляет новую версию тарифа "Трансформер", который научился автоматически подстраиваться под интересы клиента. Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.

"Трансформер" по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, а также более 40 тысяч фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет. Помимо базового пакета телеканалов и видеоконтента сформированы 22 тематических мини-пакета, пять из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату, а шестой и последующие можно активировать за дополнительную плату (от 50 рублей в месяц).

Если подписчик выбрал и начинает смотреть определенный контент, то мини-пакет, в который он входит, будет подключен автоматически. Каждый месяц клиент может сменить хоть все дополнительные пакеты на новые. Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — детские (на разные возрастные категории), познавательные, спортивные, музыкальные, для женской и мужской аудиторий, для любителей российского и мирового кино.

Новым пользователям при подключении на сайте тарифа предоставляется бесплатный доступ на 30 дней. Также в рамках акции "Максимальный доступ" новым клиентам по 31 мая 2021 года будут открыты все 22 дополнительных мини-пакета без дополнительной платы. Это прекрасная возможность изучить весь контент и оставить только то, чем реально пользуется клиент, не переплачивая за лишнее.

"Трансформер" появился около года назад и быстро стал самым популярным в линейке тарифов Wink. Изучив за это время опыт, пожелания и обратную связь от клиентов, мы разработали новую, более совершенную версию тарифа, научив его самостоятельно подстраиваться под интересы пользователя. Клиент, по сути, получает персональную подписку, которая учитывает его вкусы и предпочтения, что позволит увеличить количество и продолжительность просмотров в видеосервисе. Обновленный "Трансформер" — отличная возможность сделать Wink личным видеосервисом", — отметил директор по развитию направления "Видео" компании "Ростелеком" Антон Володькин.

Полные условия тарифного плана "Трансформер" и маркетинговой акции "Полный доступ" представлены на сайте rt.ru.

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