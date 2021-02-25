Абоненты Tele2 использовали на 30% больше промокодов

Tele2 проанализировала активность абонентов в программе лояльности "Больше" в 2020 году. Клиенты активно пользовались предложениями от ювелирных магазинов и онлайн-сервисов, а также промокодами для совершения выгодных покупок. Кроме того, в 2020 году у абонентов появилась возможность получить кешбэк по чекам за покупку определенных товаров.

Tele2 подводит итоги работы программы лояльности "Больше" за 2020 год. Наиболее активно к сервису присоединялись жители столичного региона, Санкт-Петербурга, Челябинской, Нижегородской и Ростовской областей. В 2020 году по сравнению с 2019-м количество активаций промокодов от партнеров выросло почти на 30%. По России самыми популярными стали предложения категорий "Ювелирные изделия", "Электронные и аудиокниги", "Покупки онлайн", а в Москве и Санкт-Петербурге — подписки на онлайн-кинотеатры. Клиенты активно использовали предложения от ювелирного магазина SUNLIGHT, сервисов Tele2 TV и "ЛитРес", а также от интернет-магазина AliExpress.

Программа лояльности регулярно пополняется предложениями от региональных партнеров. Так, в марте в маркетплейсе Flowwow по промокоду "Больше" абоненты Tele2 в Самарской области получат скидку в размере 250 рублей на цветы и подарки. Код нужно указать при оформлении заказа на сайте. 10% дисконт на покупку цветочных композиций премиум-класса клиентам оператора предоставит AFM.ru. 50% скидку на фотокнигу в твердой обложке дарит клиентам Tele2 сеть цифровых типографий netPrint.ru, промокод также необходимо ввести при оформлении заказа на сайте.

Помимо подарков и скидок, в программе "Больше" клиентам также доступны предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. Средства можно использовать на оплату услуг связи. Кроме того, в 2020 году у абонентов появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки определенных товаров. Акция доступна в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться ею, необходимо в "Мой Tele2" нажать кнопку "Получить кешбэк", перейти на страницу товаров, участвующих в предложении, приобрести один из них, затем отсканировать QR-код на чеке в течение 48 часов с момента покупки.

Программа лояльности "Больше" действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.