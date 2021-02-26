В историческом здании на Самарской площади заработал Арбитражный суд

Арбитражный суд Самарской области начинает свою работу в новом здании на Самарской площади. В пятницу, 26 февраля, суд официально открылся для посетителей.

Здание № 203б на ул. Самарской, авторства архитектора Петра Щербачева, является объектом культурного наследия регионального значения. Долгое время здесь располагался институт "Гидропроект". Но в начале 1990-х годов он был закрыт. С тех пор офисные помещения центральной части пустовали, роскошные исторические интерьеры и фасад дома постепенно ветшали.

Вернуть к жизни уникальный объект удалось благодаря эффективному взаимодействию правительства региона, губернатора Дмитрия Азарова и судебного департамента при Верховном Суде РФ.

"Состояние здания, построенного в стиле сталинского ампира, было плачевным. Мы укрепляли несущие конструкции, реставрировали элементы фасада, уникальной лепнины. Проведен колоссальный объем работ", — рассказал генеральный директор подрядной организации Александр Ефремов.

Реконструкция завершилась в прошлом году. Был восстановлен уникальный облик исторического здания.

"Это здание на протяжении многих лет фактически уходило в прошлое, мы теряли его, к сожалению, было очевидно, что оно перестало служить украшением Самарской площади. Я искренне рад, что это здание обрело вторую жизнь. В этих роскошных исторических залах будут проходить заседания, будут жаркие споры, справедливые решения, будет жизнь. По внешнему виду и по содержанию это здание сегодня — настоящий Дворец Правосудия, украшение нашей областной столицы", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Благодаря системной работе губернатора, лоббированию интересов области на федеральном уровне только за последние годы в регионе удалось привести в порядок целый ряд зданий под цели размещения в них судебных институтов.

Так, в 2019 году в здании на Крымской площади начал работать Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Раньше это был долгострой, который портил облик города. Вместе со зданием преобразилась и Крымская площадь, отремонтированы фасады зданий.

Заметным событием стало открытие в прошлом году реконструированного здания Автозаводского районного суда в Тольятти — самого крупного районного суда в России. Также в порядок приведены здания Железнодорожного и Ленинского судов.

Заместитель генерального директора судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Паршин поблагодарил губернатора за бережное отношение к памятникам архитектуры и тесное взаимодействие в развитии судебной системы.

"Здание Арбитражного суда очень красивое, уютное и комфортное — такое, каким оно и должно быть. Мне приятно, что регионом руководят люди, которые ставят перед собой реальные цели и достигают их. Спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете. Совместными усилиями мы смогли добиться прекрасного результата. Мы очень дорожим таким отношением", — подчеркнул он.

Всего в обновленном здании Арбитражного суда оборудовано 33 зала для проведения заседаний с совещательными комнатами. Один их них расположен на первом этаже — для удобства маломобильных граждан. Почти половина залов оснащены системами видеоконференцсвязи.

Потоки участников процессов, посетителей и сотрудников суда разделены, для этого функционируют две зоны — служебная и публичная. В новом здании созданы все необходимые условия не только для комфортной работы служителей Фемиды, но и для посетителей, людей, участвующих в судебных заседаниях.