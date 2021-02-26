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Облправительство Власть и политика

Иван Пивкин назначен и.о. зампреда правительства Самарской области

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Распоряжением губернатора Самарской области с 25 февраля исполнение обязанностей заместителя председателя регионального правительства возложено на министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина.

Фото: mintrans.samregion.ru

Сообщается, что к сфере его полномочий относятся вопросы лесного хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования, охоты, рыболовства, строительства, строительного надзора, энергетики, ЖКХ, госжилнадзора, лицензирования и лицензионного контроля в сфере ведения жилинспекции, транспорта и автодорог в Самарской области.

Ранее эти вопросы курировал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, сообщили в министерстве транспорта.

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