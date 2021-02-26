12 марта пройдет онлайн-форум по цифровизации образования Forum.Digital Education

За последний год онлайн-формат обучения стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Диджитализация образования началась не вчера и уже успела доказать свою полезность и востребованность. Однако именно 2020-й стал годом, разделяющим на "до и после" представление общества о цифровых услугах и возможностях. В частности, это стало перезагрузкой для всей сферы образования. Впервые люди массово столкнулись с вызовами и возможностями, которые дают современные технологии.

О полной трансформации высшего образования, цифровом университете, переподготовке кадров для модернизации школьной и дошкольной систем образования, информационных и новых коммуникационных технологиях расскажут 12 марта на первом онлайн-форуме по цифровизации образования, организованным Фондом развития цифровой экономики при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ совместно с телеканалом и радио MediaMetrics. Генеральными информационными партнерами Форума выступят РИА.Новости и Интерфакс.

На мероприятии обсудят вопросы, касающиеся перехода государства на новый этап предоставления образовательных услуг на территории всей страны, драйверов технологического развития образования в регионах и современных технологий и методов, которые помогут модернизировать российское образование и сделать его конкурентным. Впервые на Forum.Digital Education будут подняты такие темы, как тренды, поменявшие сферу образования с переходом всех в онлайн в 2020 году, и драйверы для государства и бизнеса в разработке новых инновационных решений.

Руководители и специалисты образовательных и IT-департаментов федеральных и региональных министерств, образовательных учреждений, IT-компании, разработчики инновационных решений поделятся опытом более чем с 50 тыс. зрителей и разделят представления аудитории о сфере образования на "до и после".

Государство продвигает цифровую трансформацию

В России разрабатывается огромное количество программ, нацеленных на эффективное и качественное цифровое предоставление образовательных услуг. В планах появление драйверов технологического развития по всей стране — это даст толчок для развития регионов России. Смена экономического устройства страны, повышение производительности и конкурентоспособности невозможны без перехода к прогрессивным технологиям. Будет обсуждаться внедрение новых образовательных подходов и методик, отвечающих времени и запросам современного общества.

"Крайне важно и необходимо предоставить возможность для самореализации каждому человеку через онлайн-пространство. Это сделает наших людей мобильными и конкурентоспособными на внутреннем и международном рынках. А также, что немаловажно, позволит поднять уровень образования граждан", — утвердил сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Проблема кадрового дисбаланса может обойтись мировой экономике в $5 трлн

Важность высокотехнологичного подхода к эффективной цифровой трансформации необходимо осознавать сейчас. По оценкам "Ворлдскиллс Россия", к 2030 году кадровый дисбаланс в мире превысит 1,4 млрд человек, что будет стоить 5 триллионов долларов в результате несоответствия квалификации работников.

Внедрение цифровых инструментов в высшей школе является необходимым: российским университетам нужно создать условия для эффективной коммуникации с мировым научным сообществом, возможность не отставать от передовых вузов мира.

В динамично меняющимся мире человеку необходимо отвечать запросам не только работодателей, но и целого общества, что стало основой концепции Life Long Learning. Цифровой университет и цифровая грамотность прочно вошли в нашу жизнь, и остается только внедрять те решения, которые будут совершенствовать новую систему.

Трансформация российской школы как запрос времени

Электронные дневники, интерактивные доски и инновационные кластеры уже давно упростили жизнь не только преподавателям и ученикам, но и родителям.

Технологии виртуальной реальности могут перевернуть не только сознание ребенка, но и в целом представление о дошкольном и школьном образовании. Появление мессенджеров предоставило возможность оперативно обмениваться информацией между преподавателями, учениками и родителями.

Онлайн-школы решат проблемы, связанные с транспортными и другими издержками, позволят немобильным гражданам проявить себя и прокачать свои навыки и способности.

"Актуальным стал вопрос развития онлайн-школ и переподготовки кадров. Продолжающаяся пандемия показала, что растет спрос на появление онлайн-платформ как для детей, так и для студентов и взрослых. Крайне важно предоставить старшему поколению всю помощь в изучении новых форматов обучения и сделать этот процесс максимально комфортным", — заявил член Общественного совета Министерства экономического развития РФ, член Совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев.

Инвесторам сейчас особенно интересен EdTech

Forum.Digital Education реализует на своей площадке различные платформы для обучения, организации электронных курсов, UX для дистанционных занятий, в частности для аналитики качества онлайн-обучения, различные маркетплейсы и т. д. Робототехника, искусственный интеллект и виртуальная реальность — те инструменты, без которых уже невозможно представление к Education 4.0.

Подать заявку проекту можно на сайте Фонда развития цифровой экономики. Заполнить анкету можно по ссылке.

Зарегистрироваться и подать заявку на участие в Forum.Digital Education.

Фонд развития цифровой экономики — главный организатор мероприятия, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмену кейсов их интеграции.