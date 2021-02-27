В 2021 г. на ремонт внутриквартальных дорог в Самарской области впервые выделят 1 млрд рублей

Беспрецедентная сумма в 1 млрд рублей будет выделена в текущем году на ремонт внутриквартальных дорог в Самарской области. Об этом стало известно 26 февраля на заседании комитета Самарской губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Комитет одобрил первые в этом году изменения в областной бюджет на 2021–2023 гг. Они касаются решения актуальных социальных проблем — расселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот, реконструкции и строительства дорог.

В частности, в 2021 г. только на ремонт внутриквартальных дорог будет выделен 1 млрд рублей. Также предусмотрено дополнительное финансирование в сумме 80 млн рублей в течение трех лет на замену лифтов. Увеличено финансирование капитального ремонта образовательных учреждений.

На переселение жителей из аварийного фонда в текущем году направят 901,2 млн рублей. Кроме того, по 600 млн рублей в 2021 и 2023 годах ежегодно, а также 1,2 млрд рублей в 2022 году планируется потратить на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также в 2021 году средства предлагается распределить на лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения, поддержку производителей муки и предприятий хлебопекарной промышленности, оснащение объектов спортивной инфраструктуры.