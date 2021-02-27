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В Самаре опубликован проект планировки и межевания территории у стадиона "Волга"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самары опубликовали проект планировки и межевания территории в границах ул. Ново-Садовой, пр. Масленникова, Автобусного проезда и ул. Луначарского в Октябрьском районе. Речь идет о планировке территории на стадионе "Волга" под последующее строительство современного спорткомплекса и дополнительных сооружений.

Разработкой документации занималось самарское ООО "РМГпроект". Проектный институт рассмотрел вариант проектирования и строительства объектов на стадионе "Волга" в один этап. Планируется, что на территории комплекса будут расположены стадион, ледовый дворец, футбольное поле, хоккейная калда, школа бокса, гостиница апартаментного типа для спортсменов.

Согласно проекту планировки, размещение нового современного спорткомплекса и других объектов капитального строительства предполагается в зонах Ц-4с (зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения) и Ц-3 общественно-деловая зоны районного значения).

В проекте планировки и межевания приведен полный перечень планируемых объектов капитального строительства:

  • крытая ледовая арена (общей площадью в 8,6 тыс. кв метров) с полем 60×30 м, трибунами для зрителей на 150 мест, универсальным залом 24×12м, помещениями бросковой комнаты 10(15)x40 м, а также вспомогательными и административными помещениями;
  • футбольный блок (общая площадь 3,9 тыс. кв метров), в который помимо сохраняемых объектов стадиона "Волга" входит также планируемый крытый спортивный зал с футбольным полем размером 60×30, вспомогательные и административные помещения;
  • гостиница на "две звезды" (3,5 тыс. кв метро) с номерами для спортсменов на 200 человек и апартаментами;
  • торговые и офисные помещения, которые предполагается разделить на два блока, разместив их в гостинице и в ледовой арене;
  • ГРПБ на пр. Масленникова;
  • два подземных паркинга — один под планируемыми зданиями (два уровня), второй отдельно стоящий, вдоль ул. Луначарского (первый уровень). Общая площадь подземных паркингов 17,2 и 1,9 тыс кв метров.
  • наземные стоянки для легкового транспорта и автобусов.

Слухи о грядущей застройке территории стадиона "Волга" ходят не первый год. По информации, актуальной на 2018–2019 гг., помимо спортивных сооружений там предполагалась жилая застройка. Так, в начале 2019 г. на публичных слушаниях было одобрено строительство ЖК "Спортград" и масштабного спорткомплекса в границах пр. Масленникова, Автобусного проезда и улиц Ново-Садовой и Луначарского. Комплекс намеревалось построить ООО "Стимул", подконтрольное бизнесмену Марсу Бахитову, известному также в качестве бенефициара группы компаний "Реммагистраль". "Стимул" планировал возвести четыре 23-этажных дома.

На официальном сайте ООО в разделе "Наши планы" и по сей день размещена информация о намерении реализовать "проект строительства жилья и коммерческой недвижимости на территории, прилегающей к стадиону". Однако в проекте планировке, опубликованном на сайте мэрии Самары, будущий жилой комплекс не отражен.

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