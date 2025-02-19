Самарская область вошла в топ-3 регионов ПФО по вводу жилья

Самарская область вошла в тройку регионов ПФО, где в 2024 г. выросли объемы вводимого жилья. Об этом было заявлено на онлайн-конференции ДОМ.РФ по теме "Развитие жилищного строительства в ПФО", состоявшейся 19 февраля.

Прирост ввода жилья в Самарском регионе в прошлом году составил 4% (в сравнении с 2023 годом), всего было введено 2 013 тыс. кв. метров жилья, что составляет примерно 1/10 от годового объема жилой площади, введенной в Приволжье в 2024 году. По данным показателям Самарскую область опередили только Республики Башкортостан и Татарстан.

Основным драйвером роста оказалось индивидуальное жилищное строительство. В Самарской области было введено 1 343 тыс. кв. м такого жилья (+ 18% к 2023 году).

На конференции были отмечены и другие тенденции в жилищной сфере. Так, Приволжский федеральный округ занимает третье место среди федеральных округов по количеству реализуемых проектов с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. На ПФО приходится 10 проектов, три из которых будут полностью реализованы в 2025 году.

В Самарской области по этому механизму реализован один проект — автомобильная дорога и мост в обход Тольятти. Инфраструктурный заем составил 24,2 млрд рублей. Всего в ПФО по этому механизму реализуются 10 проектов на сумму 69,5 млрд рублей.

Жителям Приволжского федерального округа доступны 60 региональных и 23 федеральные программы поддержки граждан в жилищной сфере. Об этом рассказал директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

"Наиболее развита локальная поддержка в Самарской области, где действуют восемь программ. Помимо федеральных мер, врачи и учителя могут рассчитывать на льготную ставку по ипотеке в размере 3%, а ставка для работников в сфере IT составляет 4%. Работникам госорганов региона и молодым специалистам положены соцвыплаты на улучшение жилищных условий и первый взнос по ипотеке. Всего в каталоге на сайте спроси.дом.рф доступны более 390 федеральных и региональных программ господдержки граждан", — рассказал Михаил Ковалев.