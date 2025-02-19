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Строительство Строительство и недвижимость

Самарская область вошла в топ-3 регионов ПФО по вводу жилья

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в тройку регионов ПФО, где в 2024 г. выросли объемы вводимого жилья. Об этом было заявлено на онлайн-конференции ДОМ.РФ по теме "Развитие жилищного строительства в ПФО", состоявшейся 19 февраля.

Прирост ввода жилья в Самарском регионе в прошлом году составил 4% (в сравнении с 2023 годом), всего было введено 2 013 тыс. кв. метров жилья, что составляет примерно 1/10 от годового объема жилой площади, введенной в Приволжье в 2024 году. По данным показателям Самарскую область опередили только Республики Башкортостан и Татарстан.

Основным драйвером роста оказалось индивидуальное жилищное строительство. В Самарской области было введено 1 343 тыс. кв. м такого жилья (+ 18% к 2023 году).

На конференции были отмечены и другие тенденции в жилищной сфере. Так, Приволжский федеральный округ занимает третье место среди федеральных округов по количеству реализуемых проектов с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. На ПФО приходится 10 проектов, три из которых будут полностью реализованы в 2025 году.

В Самарской области по этому механизму реализован один проект — автомобильная дорога и мост в обход Тольятти. Инфраструктурный заем составил 24,2 млрд рублей. Всего в ПФО по этому механизму реализуются 10 проектов на сумму 69,5 млрд рублей.

Жителям Приволжского федерального округа доступны 60 региональных и 23 федеральные программы поддержки граждан в жилищной сфере. Об этом рассказал директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

"Наиболее развита локальная поддержка в Самарской области, где действуют восемь программ. Помимо федеральных мер, врачи и учителя могут рассчитывать на льготную ставку по ипотеке в размере 3%, а ставка для работников в сфере IT составляет 4%. Работникам госорганов региона и молодым специалистам положены соцвыплаты на улучшение жилищных условий и первый взнос по ипотеке. Всего в каталоге на сайте спроси.дом.рф доступны более 390 федеральных и региональных программ господдержки граждан", — рассказал Михаил Ковалев.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
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Последние комментарии

Аркадий Галицын 16 февраля 2025 08:18 Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро"

Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

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