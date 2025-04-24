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Экономика и бизнес

Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса Авито

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания под управлением группы РСХБ стала владельцем 50% акций холдинговой компании Авито. Сделка была проведена в рамках партнерства АО Россельхозбанк (РСХБ, Банк) и ООО "Кисмет Капитал Груп" (Kismet, KCG). Параметры сделки конфиденциальны, ее закрытие произошло в апреле 2025 года. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода Авито на публичные рынки капитала.

В 2022 году РСХБ профинансировал сделку по приобретению Авито, а также организовал расчеты и оказал комплекс сопутствующих консультационных услуг Группе компаний Kismet. За прошедшие годы стороны добились высокого уровня взаимного доверия и эффективного взаимодействия по проекту, что стало основой для следующего этапа партнерства.

РСХБ был выбран Kismet Capital Group как надежный финансовый партнер, который последовательно демонстрировал в роли кредитора заинтересованность в росте Авито и сохранении независимого развития компании.

"За 2,5 года нашего владения Авито вырос почти в 2 раза до 11 тысяч человек и показал впечатляющий рост бизнеса, в том числе за счет появления и усиления новых вертикалей. Это прежде всего заслуга менеджмента и всей команды, благодаря которым Авито стал неотъемлемой частью жизни десятков миллионов россиян.

И Kismet, и РСХБ будут продолжать поддерживать операционную команду компании в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании долгосрочной акционерной стоимости Авито.

Совместно с РСХБ мы рассматриваем возможность выхода Авито на публичные рынки капитала и уверены, что новый этап партнерства приведет к усилению позиций компании и создаст дополнительную ценность для клиентов, сотрудников и акционеров Авито", — прокомментировал Иван Таврин, основатель компании Kismet Capital Group.

"Авито — уникальная платформа, где миллионы людей могут начать свой бизнес с нуля. Менеджмент компании обладает уникальной экспертизой управления мирового уровня, а акционеры — большим опытом в технологическом секторе. Мы рассчитываем на рост капитализации Авито, доверяем команде Kismet и операционному менеджменту Авито в вопросах развития бизнеса", — сообщила пресс-служба АО "РоссельхозБанк".

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