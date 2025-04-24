Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса Авито

Компания под управлением группы РСХБ стала владельцем 50% акций холдинговой компании Авито. Сделка была проведена в рамках партнерства АО Россельхозбанк (РСХБ, Банк) и ООО "Кисмет Капитал Груп" (Kismet, KCG). Параметры сделки конфиденциальны, ее закрытие произошло в апреле 2025 года. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода Авито на публичные рынки капитала.
В 2022 году РСХБ профинансировал сделку по приобретению Авито, а также организовал расчеты и оказал комплекс сопутствующих консультационных услуг Группе компаний Kismet. За прошедшие годы стороны добились высокого уровня взаимного доверия и эффективного взаимодействия по проекту, что стало основой для следующего этапа партнерства.
РСХБ был выбран Kismet Capital Group как надежный финансовый партнер, который последовательно демонстрировал в роли кредитора заинтересованность в росте Авито и сохранении независимого развития компании.
"За 2,5 года нашего владения Авито вырос почти в 2 раза до 11 тысяч человек и показал впечатляющий рост бизнеса, в том числе за счет появления и усиления новых вертикалей. Это прежде всего заслуга менеджмента и всей команды, благодаря которым Авито стал неотъемлемой частью жизни десятков миллионов россиян.
И Kismet, и РСХБ будут продолжать поддерживать операционную команду компании в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании долгосрочной акционерной стоимости Авито.
Совместно с РСХБ мы рассматриваем возможность выхода Авито на публичные рынки капитала и уверены, что новый этап партнерства приведет к усилению позиций компании и создаст дополнительную ценность для клиентов, сотрудников и акционеров Авито", — прокомментировал Иван Таврин, основатель компании Kismet Capital Group.
"Авито — уникальная платформа, где миллионы людей могут начать свой бизнес с нуля. Менеджмент компании обладает уникальной экспертизой управления мирового уровня, а акционеры — большим опытом в технологическом секторе. Мы рассчитываем на рост капитализации Авито, доверяем команде Kismet и операционному менеджменту Авито в вопросах развития бизнеса", — сообщила пресс-служба АО "РоссельхозБанк".
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.