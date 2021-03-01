16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поручил разработать цифровую карту уборки Самары Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недоработки при реализации нацпроектов Выявленные дефекты сварки на "Самара Арене" будут устранены до 20 марта По поручению губернатора в Самаре организован "воскресник" по уборке улиц Самарский театр кукол открылся в историческом здании

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недоработки при реализации нацпроектов

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 1 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами правительства, главами муниципалитетов и ведомств. На повестке — оперативная обстановка в регионе, а также ход реализации нацпроектов.

Докладывая об исполнении приоритетов в разрезе каждого министерства, заместитель министра экономического развития и инвестиций Олег Майоров отметил, что большая часть министерств выдерживает "контрольные точки": в установленные сроки разработаны программы, своевременно заключаются соглашения и контракты на проведение работ. Однако некоторые министерства с задачей справляются не в полной мере. В докладе, в частности, прозвучали министерство энергетики и ЖКХ, министерство образования и науки.

"У меня складывается ощущение, что министерства недопонимают важности задач, которые перед нами стоят, — отметил глава региона. — Я требую от вас должного отношения к вашей работе, к вашим непосредственным обязанностям. Вы знаете, что особое внимание по-прежнему необходимо уделять нацпроектам. И мне странно об этом говорить на третьем году их исполнения".

Дмитрий Азаров поручил возобновить практику еженедельных отчетов отстающих министерств на оперативном совещании, в кратчайшие сроки разобраться с причинами неисполнения "контрольных точек" и устранить их.

От своевременного и качественного исполнения во многом зависит, будет ли оказана региону дополнительная поддержка со стороны федерального центра на реализацию ключевых проектов. В областном кабмине есть министерства, которые это понимают и работают на опережение. Яркий пример — министерство транспорта и автомобильных дорог: по результатам 2020 г. Самарская область заняла второе место в стране по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Такой результат укрепляет доверие федерального правительства к региону, позволяет привлекать дополнительные средства.

"Есть результат по "Безопасным и качественным автомобильным дорогам", соответственно, есть встречное движение со стороны федерального правительства. Вы знаете, колоссальные средства в размере 4,5 миллиардов рублей дополнительно мы уже получаем на ремонт дорог, — подчеркнул губернатор. — Коллеги, вот вам пример, как работать надо. Преодолели даже те сложности, которые были по муниципалитетам, и с этим научились в министерстве справляться. Есть работа минтранса, которую в пример можно приводить многим и многим министерствам, — есть и дополнительная отдача для региона".

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4