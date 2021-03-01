Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недоработки при реализации нацпроектов

В понедельник, 1 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами правительства, главами муниципалитетов и ведомств. На повестке — оперативная обстановка в регионе, а также ход реализации нацпроектов.

Докладывая об исполнении приоритетов в разрезе каждого министерства, заместитель министра экономического развития и инвестиций Олег Майоров отметил, что большая часть министерств выдерживает "контрольные точки": в установленные сроки разработаны программы, своевременно заключаются соглашения и контракты на проведение работ. Однако некоторые министерства с задачей справляются не в полной мере. В докладе, в частности, прозвучали министерство энергетики и ЖКХ, министерство образования и науки.

"У меня складывается ощущение, что министерства недопонимают важности задач, которые перед нами стоят, — отметил глава региона. — Я требую от вас должного отношения к вашей работе, к вашим непосредственным обязанностям. Вы знаете, что особое внимание по-прежнему необходимо уделять нацпроектам. И мне странно об этом говорить на третьем году их исполнения".

Дмитрий Азаров поручил возобновить практику еженедельных отчетов отстающих министерств на оперативном совещании, в кратчайшие сроки разобраться с причинами неисполнения "контрольных точек" и устранить их.

От своевременного и качественного исполнения во многом зависит, будет ли оказана региону дополнительная поддержка со стороны федерального центра на реализацию ключевых проектов. В областном кабмине есть министерства, которые это понимают и работают на опережение. Яркий пример — министерство транспорта и автомобильных дорог: по результатам 2020 г. Самарская область заняла второе место в стране по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Такой результат укрепляет доверие федерального правительства к региону, позволяет привлекать дополнительные средства.

"Есть результат по "Безопасным и качественным автомобильным дорогам", соответственно, есть встречное движение со стороны федерального правительства. Вы знаете, колоссальные средства в размере 4,5 миллиардов рублей дополнительно мы уже получаем на ремонт дорог, — подчеркнул губернатор. — Коллеги, вот вам пример, как работать надо. Преодолели даже те сложности, которые были по муниципалитетам, и с этим научились в министерстве справляться. Есть работа минтранса, которую в пример можно приводить многим и многим министерствам, — есть и дополнительная отдача для региона".