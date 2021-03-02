При тушении дома на ул. Самарской пожарные спасли женщину

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В понедельник, 1 марта, в 20:34 был ликвидирован пожар в доме № 96 на ул. Самарской, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области