При тушении дома на ул. Самарской пожарные спасли женщину

В понедельник, 1 марта, в 20:34 был ликвидирован пожар в доме № 96 на ул. Самарской, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что на месте происшествия горело чердачное помещение двухэтажного многоквартирного жилого дома, существовала угроза распространения огня. В 17.35 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".
Борьбу с огнем вели 96 человек, которыми использовалось 32 единицы техники. Во время тушения пожарными была спасена женщина.
В 19:02 пожар удалось локализовать на площади 320 кв. м. В 19:25 было ликвидировано открытое горение.
В региональном управлении МЧС сообщают, что погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.