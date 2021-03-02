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Пожары Происшествия

При тушении дома на ул. Самарской пожарные спасли женщину

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 марта, в 20:34 был ликвидирован пожар в доме № 96 на ул. Самарской, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, что на месте происшествия горело чердачное помещение двухэтажного многоквартирного жилого дома, существовала угроза распространения огня. В 17.35 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".

Борьбу с огнем вели 96 человек, которыми использовалось 32 единицы техники. Во время тушения пожарными была спасена женщина.

В 19:02 пожар удалось локализовать на площади 320 кв. м. В 19:25 было ликвидировано открытое горение.

В региональном управлении МЧС сообщают, что погибших и пострадавших нет. 

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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