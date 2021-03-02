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Транспорт и связь Экономика и бизнес

К пятилетию тарифа "Игровой" от "Ростелекома" абонентская плата для новых клиентов снижена в два раза

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" и World of Tanks в честь пятилетия тарифа "Игровой" проводят акцию для новых подписчиков — после подключения тарифа абонентская плата за два первых месяца* будет на 50% ниже. При этом тариф сохраняет все свои преимущества, включая неограниченный премиум-аккаунт в World of Tanks и эксклюзивный танк Т-44-100 (Р). Заявки на подключение принимаются до 31 марта 2021 года.

Тариф "Игровой" разработан специально для геймеров и включает все необходимые им характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа могут принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях. Также только абонентам "Игрового" доступен эксклюзивный советский премиум-танк Т-44-100 (Р) со слотом в ангаре, обученным на 100% экипажем с нулевым навыком "боевое братство", тремя комплектами уникального камуфляжа (по одному для каждого типа карт) и уникальной надписью "Войска связи".

Тарифный план "Игровой" компания "Ростелеком" запустила в начале 2016 года. За пять лет на базе "Игрового" выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка "Ростелекома". Сегодня компания помимо тарифа "Игровой" с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и "Фогейм" предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию "Облачные игры GFN.RU".

Акция для новых абонентов тарифа "Игровой" действует на всей территории России за исключением Дальневосточного федерального округа, Чеченской Республики, Республики Крым и Севастополя. Полная информация о тарифе "Игровой" и действующих акциях доступна на сайте gg.rt.ru.

*До конца месяца, в который был подключен тариф, плюс следующий месяц.

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