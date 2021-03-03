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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 предлагает абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 совместно с онлайн-кинотеатром Wink запускает обновленную услугу "Wink Трансформер". Теперь в тематических подборках абонентам доступно еще больше фильмов, сериалов, телеканалов, образовательного и детского контента. При первом подключении услуги предоставляется скидка 100% на абонентскую плату.

Фото: предоставлено Tele2

Абоненты Tele2 уже давно активно пользуются возможностью изменения тарифов с помощью настроек опций на линейке "Мой Tele2". Помимо управления количеством минут и гигабайтов, добавления нужных соцсетей и мессенджеров в пакет, абонентам доступны сервисы с фильмами и музыкой, программы для занятия спортом и отслеживания состояния здоровья, безлимит на приложения для знакомств.

С 1 марта 2021 года Tele2 обновляет услугу "Wink Трансформер", увеличивая количество видеоконтента. Кроме того, все тематические пакеты будут открыты без ограничений, и абоненты получат доступ сразу к 40 000 фильмов и сериалов, а также 300 ТВ-каналов до 31 мая 2021 года.

Сервис "Wink Трансформер" предлагает абонентам возможность настроить на свой вкус подборки с фильмами, передачами или мультфильмами. При первом подключении услуги в период действия акции клиентам будет предоставлена скидка 100% на абонентскую плату на 30 дней. Подробнее на сайте Tele2.

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