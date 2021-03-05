8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно

Специально к весеннему празднику Wink представляет коллекцию фильмов, сериалов и телеканалов для милых дам, которую можно будет смотреть бесплатно. Фильмы на 8 марта — это не всегда сентиментальные истории о любви, в подборке Wink представительницы прекрасного пола смогут найти кино на любой вкус и интересы: ленты о сильных женщинах и равноправии, биографические и исторические картины, романтические приключения, легкие комедии и серьезные драмы.

Wink покажет популярные сериалы для женщин: одно из самых заметных событий отечественного кинематографа в 2020 году — лента "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли, масштабные исторические картины о великих правительницах "Виктория" и "Екатерина", антиутопия "Рассказ служанки" о роли женщин в обществе, где победил шовинизм, легендарная медицинская драма "Анатомия страсти", которая до сих пор имеет массу поклонников.

В коллекции представлены фильмы о ярких женщинах: российская комедия с душещипательным сюжетом и отличным актерским составом "Красотка в ударе", жизнеутверждающая и смешная лента о скандальной фигуристке 90-х "Тоня против всех", удивительная и завораживающая картина о жизни Эдит Пиаф "Жизнь в розовом цвете", пронзительный фильм о судьбе французской писательницы "Колетт".

В подборку также вошли телеканалы с весенним настроением: новые горизонты и настоящие эмоции на TLC, где рассказывают о жизни современной женщины, полноценный гид по моде, красоте и стилю World Fashion Show, канал "Дорама", посвященный киноиндустрии стран Востока, с популярными во всем мире сериалами из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

Коллекцию с женским характером можно смотреть бесплатно. Новым пользователям необходимо пройти по ссылке wink.rt.ru/vesna, нажать "Смотреть бесплатно" и зарегистрироваться в видеосервисе.