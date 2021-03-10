Николай Ренц: третья волна коронавируса начнется в апреле

Руководитель информационного центра оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц в видеообращении к жителям Самарской области рассказал, когда ожидается третья волна коронавируса и почему вакцинация - лучшее средство защиты.

Открывая выступление, Николай Ренц напомнил, что с 1 марта часть инфекционных госпиталей региона уже возобновили работу в штатном режиме, за неделю более 200 человек госпитализировано для планового лечения.

Николай Ренц подчеркнул, что сегодня в 144 стационарных и двух передвижных пунктах Самарской области можно привиться.

"Буквально сегодня в Самарскую область поступило 33 тысячи новых доз вакцины, к вечеру ее доставят во все прививочные пункты", - прокомментировал он.

Врач напомнил, что 116 тысяч человек уже привито, а 60 с лишним тысяч жителей региона прошли оба этапа вакцинации. Также он обратил внимание на то, что все толки относительно бесполезности, опасности прививки, ее влияния на наследственность, изменение генетического кода не имеют под собой основания.

"Авторитетно могу сказать, что прививка безопасна. Мы привили более 100 тысяч человек - ни одной серьезной или опасной реакции на прививку не зафиксировано, привитым не потребовалась медицинская помощь. Еще один важный момент: мы отмечаем высокий уровень иммунитета, антител у привитых", - сообщил он.

Николай Ренц пояснил, что вакцина безопасна и эффективна, и пока жители дискутируют на тему необходимости прививаться - "время работает против нас".

"Специалисты сообщают, что, к сожалению, к середине или первой декаде апреля нас вновь ждет подъем коронавируса, третья волна. И чем больше будет привитых, тем меньше вероятность заболеть и способствовать распространению инфекции. Более того, как я неоднократно говорил, возможны серьезные отдаленные последствия болезни. Мы видим, как те, кто переболел летом и осенью, сейчас обращаются в больницы с жалобами. И ладно бы жаловались на общее недомогание - но речь идет о серьезных и опасных хронических заболеваниях, которые возникают после перенесенной болезни", - прокомментировал врач.

Николай Ренц назвал слухи относительно бесмысленности, ненужности и опасности вакцинации провокацией. Также он подчеркнул, что для лиц 65+ с диабетом, гипертонией, заболеваниями сердца прививка обязательна.