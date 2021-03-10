Виктор Сойфер прошел вакцинацию от COVID-19

В Самарской областной клинической больнице № 2 активно работает прививочный кабинет — уже более 2 тыс. человек сделали прививки в учреждении. Среди тех, кто сегодня завершил вакцинацию от коронавируса — председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

"17 февраля я, как всякий разумный человек, решил пройти вакцинацию, — рассказал Виктор Александрович. — Болеть не хочется, поэтому надо прививаться. После первой прививки я не чувствовал никаких отрицательных проявлений в организме. Сегодня прошел повторную вакцинацию. Советую своим коллегам, особенно тем, кто постарше, последовать моему примеру. С возрастом, как известно, приходят и болезни, а прививка — это надежная защита".

Заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы № 2 Наталья Волик отметила, что в первую очередь необходимо привиться людям старшего возраста, имеющим хронические заболевания, потому что у таких пациентов коронавирус протекает особенно тяжело.

"Важно привиться, чтобы защитить себя от инфекционного заболевания, — отметила Наталья Александровна. — Мы всех желающих ждем в нашем учреждении. Работаем и в выходные дни, поэтому приглашаем на прививку с 8 до 20 часов".

В настоящее время в Самарской области всего привито более 117 тысяч человек, завершили вакцинацию — почти 71 тысяча жителей.

Напомним, в первую очередь прививают людей из групп риска — медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение. Также вакцинация показана людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Всего в области вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции организована в 144 прививочных кабинетах.