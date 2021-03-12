Самарский историк обвинил писательницу Гузель Яхину в плагиате

Самарский историк Григорий Циденков в своем ЖЖ обвинил писательницу Гузель Яхину в плагиате. Как он пишет, весь ее новый роман "Эшелон на Самарканд" состоит "из компиляции и пересказа с минимальными изменениями публикаций моего блога в ЖЖ. Изменений тут всего два: Яхина переименовала Самару в Казань и округлила число детей до 500".

Как пишет издание ria.ru, сама Яхина заявила, что ей неясна суть обвинений. Произведение рассказывает о голоде в Поволжье 1923 года. В романе много правды, взятой из архивных документов и первоисточников, но существует также много других документов, и нет ничего удивительного в том, что другие авторы тоже пишут на эту тему.

"Список этих первоисточников я привожу в конце романа, и каждый может с ними ознакомиться. Там не все, но главные источники. Я не вижу ничего удивительного в том, что другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях. Действительно, это было совершенно обычным делом - отправка эвакуационного эшелона или бедственное состояние детей в детских домах. Эти реалии тех лет, конечно же, черпаются из архивных документов, поэтому если другой автор публикует другие архивные документы на эту тему, они рассказывают о тех же событиях. Мы действительно, в общем-то, говорим об одном и том же," - рассказала изданию Яхина.