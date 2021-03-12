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Госстройнадзор: в Самарской области фасады соцобъектов облицованы негорючими материалами "Балтика-Самара" запустила производство безалкогольных напитков СК "Родник" оспаривает сделку с компанией, связанной с британским бизнесменом Нилом Смитом МегаФон создает Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком выставлен на торги

Экономика и бизнес

Госстройнадзор: в Самарской области фасады соцобъектов облицованы негорючими материалами

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Представители самарского Госстройнадзора опровергли информацию, появившуюся в блогах о том, что соцобъекты региона облицованы огнеопасными материалами, подобными тем, которые использовались при строительстве ТОЦ "Скала" на Московском шоссе.

Напомним, пожар в ТОЦ "Скала" начался около 11:45 12 марта. Горел фасад с первого по восьмой этаж, а также очагами офисная мебель, на которую перекинулось пламя. Обошлось без погибших и пострадавших.

После ликвидации пожара, в результате которого выгорели элементы фасада "Скалы" с 1 по 8 этаж. Направлен уточняющий запрос в госинспекцию строительного надзора Самарской области: какими материалами облицованы социальные объекты региона?

Специалисты ГИСН Самарской области ответили, что при возведении и ремонте детских садов и школ используются фасадные компоненты, состоящие полностью из негорючих материалов.

"При отделке детских садов и школ используются фасадные системы, состоящие полностью из негорючих материалов, включая ветрозащитную пленку, также сертифицированную как негорючий материал. На данные системы имеются протоколы огневых испытаний и сертификаты. Степень огнестойкости отделочных материалов всегда предусматривается КМ0 (негорючие).

Всегда для таких объектов применяется минеральная вата (негорючий материал), который даже в том случае, если подрядчик решит сэкономить, не получится заменить на горючий аналог".

Таким образом, при отделке школ и детских садов соблюдается выполнение всех очень жестких требований противопожарной безопасности.

Напомним, пожар в ТОЦ "Скала" начался около 11:45 12 марта. Горел фасад с первого по восьмой этаж, а также очагами офисная мебель, на которую перекинулось пламя. Обошлось без погибших и пострадавших.

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