Власти Тольятти планируют занять 1 млрд рублей

В администрации Тольятти сегодня, 15 марта, в ходе аппаратного совещания обсудили вопросы долговой политики, которую проводит в настоящее время исполнительная власть города. Согласно представленной информации, город планирует занять 1 млрд рублей.

По словам и. о. заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию Ларисы Мироновой, речь идет о бюджетном кредитовании по низким ставкам.

По сведениям чиновницы, 2 марта уже получен бюджетный кредит от управления федерального казначейства по Самарской области на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Его размер составляет 657,5 млн рублей. Его выдали для Тольятти на срок 240 дней под 0,1% годовых.

Лариса Миронова пояснила, что это тот самый займ, в котором город нуждался в пандемию минувшим летом, но в его предоставлении тогда было отказано.

По словам Мироновой, в ближайшую пятницу, 19 марта, администрация планирует разместить на сайте информацию о проведении электронных аукционов для заключения муниципальных контрактов на предоставление кредитных линий. Городу необходим 1 млрд руб. сроком на один год под ставку 6,2% годовых.

Согласно планам городских чиновников, муниципальный долг к началу 2022 г. должен снизиться на 653 млн руб. до 5,5 млрд. На 1 января 2021 г. его размеры были установлены на уровне 6,1 млрд рублей.