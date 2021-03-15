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Здравоохранение Общество

Тенгиз Бетанели: "В госпитале к пациентам проявилась преемственность лучших традиций российской медицины"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и благодарны медицинскому персоналу инфекционного госпиталя Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина за оказанную медицинскую помощь, — заведующий пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог Самарской городской больницы № 4 Тенгиз Бетанели.

Сегодня он встретился со своими коллегами - врачами инфекционного госпиталя, которые спасли ему жизнь.

"При поступлении в реанимацию  у Тенгиза Шотовича было  диагностировано очень тяжелое состояние, фактически он был на грани перевода на искусственную вентиляцию легких, так как поражение легочной ткани  превышало 90%, — заведующий отделением реанимации инфекционного госпиталя Самарской областной клинической больницы им В. Д. Середавина  Артем Алексанкин. — Мы  применили современные методы интенсивной терапии, мощную  гормональную  терапию для подавления процесса воспаления легочных тканей, неинвазивную вентиляцию легких, — все это позволило стабилизировать состояние. Благодаря лечению  уменьшилась одышка, улучшилось дыхание и  постепенно наш коллега пошел на поправку".

"Мне стало плохо в начале  июня прошлого года, буквально на второй день стало еще хуже, я почувствовал сильную одышку и боли в грудной клетке, — вспоминает Тенгиз Бетанели. — Меня доставили в отделение реанимации инфекционного госпиталя на базе больницы имени Середавина. Самое страшное в этой болезни — что она непредсказуема. У коронавирусной инфекции есть такая особенность — может внезапно ухудшиться состояние. В состоянии, когда я уже не мог дышать, меня перевели в отделение реанимации госпиталя, где развернулась борьба за мою жизнь. Две с лишним недели я был в реанимации, потом меня перевели в отделение на реабилитацию. В общей сложности я провел здесь месяц. Когда я лежал в реанимации, честно скажу, я помню далеко не всё, не все дни. Когда человек находится в состоянии кислородного голодания, это влияет на сознание.  Я помню реакцию докторов, когда я спросил: "А нет ли у вас авторучки?". Они удивились: "А для чего?" Я ответил — хочу написать, что я помню".

Сейчас врач планирует издать небольшую статью, чтобы рассказать, какие стадии проходит больной, что он чувствует при этой инфекции. "Я понял, что мне надо заняться реабилитацией пациентов, тех, кто перенес болезнь, — отмечает Тенгиз Шотович. —  Постковидный синдром у всех протекает и по-разному, и в тоже время одинаково. В чем проблема? У человека появляются изменения, которых не было до болезни. Поэтому реабилитация пациента включает в себя и социальную, и физическую, и лекарственную части. У меня реабилитация заняла шесть  месяцев, я вновь  вышел на работу 23 декабря. Одно дело, когда ты работаешь только как врач, , а вот когда ты эту болезнь прочувствовал изнутри — совсем другое. Я теперь чуть больше понимаю наших пациентов".

Тенгиз Бетанели поблагодарил всех сотрудников инфекционного госпиталя, которые продолжают и сегодня быть на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

"Что я еще хотел сказать про нашу реанимацию. Конечно, там тяжело — не можешь есть, не можешь пить, лежишь все время на животе (так пациенту легче восстанавливать дыхание) и вот нянечки, сестрички, врачи все сделают, чтобы тебе стало легче, подойдут, поговорят, помогут. В этом проявилась преемственность подхода к пациентам нашего российского здравоохранения. Я врач старой формации, понимаю, о чем говорю. И я очень благодарен своим спасителям".-

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