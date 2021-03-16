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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самарская область просела в рейтинге доступности ипотеки

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское агентство международной информации "РИА Новости" опубликовало исследование с рейтингом доступности приобретения жилищных метров в ипотеку. Самарская область находится на 34 месте в списке всех регионов страны. Это на 6 пунктов ниже, чем в 2019 году.

Как отмечает депутат Самарской губернской думы Александр Милеев, такое падение, скорее всего, связано с тем, что цены на жилье по оценкам самарских экспертов в сфере недвижимости в регионе подскочили на 18%. А жилье в новостройках по адекватной стоимости, которую могут "потянуть" молодые семьи, строится в основном за городом. В самой Самаре чаще всего вырастают элитные многоэтажки, которые не по карману ипотечникам. На дорогу в центр из Кошелева или Южного города в час-пик — на работу или учебу в вуз — уходит не меньше часа, что не добавляет привлекательности таким жилым комплексам.

При этом Самарскую область не вошла в список регионов, где может быть продлена программа льготной ипотеки по ставке не выше 6,5%. Такой список озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, есть 24 субъекта, в которых можно было бы продлить программы льготной ипотеки без негативных эффектов (льготы стимулируют дополнительный спрос, что в ряде регионов вызывает рост цен). При этом Банк России считает, что льготную ипотеку как антикризисную программу необходимо свернуть.

"Ставка, на которую мы вышли сейчас, в среднем чуть выше 8% — всё ещё велика. Государство должно озаботиться снижением ставки до 2–3% хотя бы для молодых семей. Нужны программы по льготной ипотеке и субсидирование ответственных застройщиков жилья "эконом-класса", это будет правильный подход, — комментирует Александр Милеев. — А властям региона необходимо провести большую работу в сфере градостроительства, в частности продуманных планов застройки. Города должны развиваться по принципу "всё для удобства граждан". Хочется, чтобы появлялись жилые комплексы с развитой инфраструктурой, детскими и спортивными площадками, удобными парковками, транспортной доступностью. При этом и стоимость квадратного метра не должна "кусаться" и отпугивать молодые семьи".

В целом по стране год пандемии стал рекордным для сферы ипотечного кредитования.

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