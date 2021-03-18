16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский "Био-Тон" приобретет 92,7% акций Саратовского комбината хлебопродуктов Кто помогает развиваться региональным производителям Самарскому комбинату "Родник" предъявили долг в 12 млрд рублей СК "Согласие" отказалась компенсировать "Северному Ключу" убытки из-за АЧС СК "Родник" оспаривает сделку с компанией, связанной с британским бизнесменом Нилом Смитом

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарский "Био-Тон" приобретет 92,7% акций Саратовского комбината хлебопродуктов

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский холдинг "Био-Тон" направил в ФАС РФ ходатайство о приобретении 92,7% голосующих акций ОАО "Саратовский комбинат хлебопродуктов".

По информации, опубликованной в СМИ, владельцы "Био-Тон" намереваются инвестировать в комбинат, оказавшийся в затруднительном финансовом положении и восстановить его деятельность. Об этом самарский холдинг якобы попросили саратовские власти. При этом условия сделки не раскрываются.

На сайте саратовского ОАО указано, что комбинат хлебопродуктов специализируется на производстве муки, является одним из старейших предприятий Саратова. Мощностей комбината хватает на переработку 250 тонн зерна в сутки.

Напомним, в конце октября 2020 г. ФАС РФ удовлетворила ходатайство холдинга "Био-Тон" в покупке АО "Октябрьская хлебная база" и зернового терминала "Волга" в Ивановской области. За счет сделки компания, по словам гендиректора "Био-Тон" Ирины Логачевой, планировала нарастить мощности по хранению и перевалке зерна и масличных.

Холдинг "Био-Тон" формировался в Самарской области в 2000-х годах Алексеем Мартыновым. Сейчас его бенефициаром является бывший топ-менеджер Объединенной зерновой компании Эдуард Зернин. По собственным данным "Био-Тон" управляет 452 тыс. га земель в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Владеет мощностями хранения на 325 тыс. тонн. В 2019 г. выручка ООО "Компания "Био-тон" составила 5,83 млрд руб., чистая прибыль — 479,77 млн рублей.

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4