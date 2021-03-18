Самарский "Био-Тон" приобретет 92,7% акций Саратовского комбината хлебопродуктов

Самарский холдинг "Био-Тон" направил в ФАС РФ ходатайство о приобретении 92,7% голосующих акций ОАО "Саратовский комбинат хлебопродуктов".
По информации, опубликованной в СМИ, владельцы "Био-Тон" намереваются инвестировать в комбинат, оказавшийся в затруднительном финансовом положении и восстановить его деятельность. Об этом самарский холдинг якобы попросили саратовские власти. При этом условия сделки не раскрываются.
На сайте саратовского ОАО указано, что комбинат хлебопродуктов специализируется на производстве муки, является одним из старейших предприятий Саратова. Мощностей комбината хватает на переработку 250 тонн зерна в сутки.
Напомним, в конце октября 2020 г. ФАС РФ удовлетворила ходатайство холдинга "Био-Тон" в покупке АО "Октябрьская хлебная база" и зернового терминала "Волга" в Ивановской области. За счет сделки компания, по словам гендиректора "Био-Тон" Ирины Логачевой, планировала нарастить мощности по хранению и перевалке зерна и масличных.
Холдинг "Био-Тон" формировался в Самарской области в 2000-х годах Алексеем Мартыновым. Сейчас его бенефициаром является бывший топ-менеджер Объединенной зерновой компании Эдуард Зернин. По собственным данным "Био-Тон" управляет 452 тыс. га земель в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Владеет мощностями хранения на 325 тыс. тонн. В 2019 г. выручка ООО "Компания "Био-тон" составила 5,83 млрд руб., чистая прибыль — 479,77 млн рублей.