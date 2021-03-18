Самарский "Био-Тон" приобретет 92,7% акций Саратовского комбината хлебопродуктов

Самарский холдинг "Био-Тон" направил в ФАС РФ ходатайство о приобретении 92,7% голосующих акций ОАО "Саратовский комбинат хлебопродуктов".

По информации, опубликованной в СМИ, владельцы "Био-Тон" намереваются инвестировать в комбинат, оказавшийся в затруднительном финансовом положении и восстановить его деятельность. Об этом самарский холдинг якобы попросили саратовские власти. При этом условия сделки не раскрываются.

На сайте саратовского ОАО указано, что комбинат хлебопродуктов специализируется на производстве муки, является одним из старейших предприятий Саратова. Мощностей комбината хватает на переработку 250 тонн зерна в сутки.

Напомним, в конце октября 2020 г. ФАС РФ удовлетворила ходатайство холдинга "Био-Тон" в покупке АО "Октябрьская хлебная база" и зернового терминала "Волга" в Ивановской области. За счет сделки компания, по словам гендиректора "Био-Тон" Ирины Логачевой, планировала нарастить мощности по хранению и перевалке зерна и масличных.