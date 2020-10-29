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Растениеводство АПК и пищепром

"Био-Тон" выкупит Октябрьскую хлебную базу

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Холдинг "Био-Тон" планирует выкупить АО "Октябрьская хлебная база" и зерновой терминал "Волга" в Ивановской области, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Сейчас эти активы контролирует компания "Грейнрус".

АО "Октябрьская хлебная база" (г. Октябрьск) занимается приемкой и отправкой грузов судами "река-море", вагонами и автомобильным транспортом. Зерновой терминал "Волга" принимает суда "река-море" грузоподъемностью до 5 тыс. тонн.

Соответствующее ходатайство "Био-Тона" уже удовлетворила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Гендиректор "Био-тон" Ирина Логачева заявила, что за счет сделки холдинг намерен нарастить мощности по хранению и перевалке зерна и масличных.

Холдинг "Био-Тон" формировался в Самарской области в 2000-х годах Алексеем Мартыновым. Сейчас его бенефициаром является бывший топ-менеджер Объединенной зерновой компании Эдуард Зернин. По собственным данным "Био-Тон" управляет 452 тыс. га земель в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Владеет мощностями хранения на 325 тыс. тонн. В 2019 г. выручка ООО "Компания "Био-тон" составила 5,83 млрд руб., чистая прибыль - 479,77 млн рублей.

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