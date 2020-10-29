"Био-Тон" выкупит Октябрьскую хлебную базу

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Холдинг "Био-Тон" планирует выкупить АО "Октябрьская хлебная база" и зерновой терминал "Волга" в Ивановской области, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Сейчас эти активы контролирует компания "Грейнрус".