В библиотеке пройдет вечер, посвященный "Крымским сонетам" Адама Мицкевича

В субботу, 20 марта, в 15:00 в Центре культуры и творчества "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет литературный вечер "Крымские сонеты" Адама Мицкевича (6+).

На творческой встрече будут звучать "Крымские сонеты" на польском языке и в поэтических переводах русских поэтов XIX–XX веков: Михаила Лермонтова, Ивана Бунина, Ивана Козлова, Петра Вяземского, Владимира Бенедиктова, Василия Петрова, Аполлона Майкова. Адам Мицкевич писал "Крымские сонеты" под впечатлением от путешествия по красивейшему полуострову, которое он совершил в 1825 году. Сонеты впервые были опубликованы в России в 1826 году.

В программе литературного вечера краткие биографические сведения из жизни Адама Мицкевича, литературный лекторий, музыкальная часть.

Мероприятие организовано в партнерстве с Самарской городской общественной организацией "Поляки Самары "Потомэк" ("Потомок")" при участии Самарского государственного института культуры, Областного центра туризма и краеведения Центра социализации молодежи.