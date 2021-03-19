В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники 11 классов самарских школ приняли участие в региональном тренировочном госэкзамене (ЕГЭ) по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ).

На этой неделе одиннадцатиклассники образовательных учреждений Самары успешно протестировали новую форму сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ. Пункты пробных экзаменов создали на базе восьми школ города: 3, 6, 41, 43, 45, 72, 148 и Самарский лицей информационных технологий.

В этом году бланковую форму экзамена по информатике заменили на компьютерную. Это позволило включить в КИМ (контрольно-измерительный материал) задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск, что раньше было невозможным. Чтобы форма и сам процесс сдачи не стали для выпускников сюрпризом, 16 марта в Самаре прошли тренировочные экзамены. Новый формат участия школьники восприняли с интересом и энтузиазмом, а организаторы отметили, что он требует от пунктов проведения экзамена большой технической подготовки. Впрочем, с этим организаторы справились на "отлично".

Важным пунктом проведения КЕГЭ стало соблюдение всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора, направленных на исключение рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Для этого в школах работали рециркуляторы воздуха, соблюдался масочный режим, использовались антисептики, выпускники размещались в шахматном порядке и только по 10 человек в одной аудитории.

Пробный экзамен поможет основному

Одним из пунктов тренировочного экзамена стала МБОУ Школа № 3 Самары. Здесь новую форму сдачи информатики протестировали 55 учащихся, выбравших этот предмет для итоговой аттестации.

"Апробация экзамена по информатике позволила проверить не только техническую готовность пункта сдачи и отработать на практике всю процедуру, но и дала возможность учащимся проверить свои умения работать в разных средах программирования, составления алгоритмов и выполнении других задач. Благодаря слаженной работе педагогов и технических специалистов, пробный экзамен прошел успешно. Большинство ребят справились с практической частью по программированию", — рассказали в 3-й школе.

На базе МБОУ школы № 148 Самары КЕГЭ сдали 60 выпускников. Для этого было задействовано 6 аудиторий по 10 посадочных мест в каждой. По словам руководства школы, проведение пробного экзамена помогло определить технические возможности компьютерной техники, используемой на экзамене, а также выявить и предотвратить нештатные ситуации. "Во время проведения апробаций КЕГЭ технические специалисты МБОУ Школы № 148 г. о. Самара столкнулись с рядом проблем, которые благодаря согласованным действиям и профессионализму сотрудников были успешно решены. Это позволит избежать просчетов при проведении основного ЕГЭ", — сообщили в 148-й школе.

На базе МБОУ школы № 45 Самары был организован пункт № 36 для пробного экзамена с применением технологии печати в пунктах проведения экзаменов и перевода бланков участников в электронный вид. Чтобы соблюсти все требования, коллектив школы начал готовиться заранее. Кроме руководителей пункта, членов экзаменационной комиссии, организаторов в аудитории и вне аудитории, был определен состав технических специалистов. Заранее подготовили аудитории, технику, соответствующую всем требованиям, установили необходимое программное обеспечение.

"Очень многое зависело от профессиональной грамотности наших педагогов, — отметили в 45-й школе. — Учителя начальных классов и истории, которые на время работы пункта выполняли работу технических специалистов, получили неоценимый опыт освоения информационных технологий. Приобретенный опыт существенно поможет в дальнейшей повседневной работе. Всем известно, что информационные технологии в настоящее время актуальны и востребованы в разных сферах жизни. Наверное, поэтому все большее количество выпускников выбирает именно этот экзамен".

Педагоги уверены, что такие мероприятия позволяют отработать детали на каждом этапе экзамена, увидеть проблемные места, подготовиться к основному этапу и скорректировать свою работу.

Пробный экзамен поможет скорректировать подготовку и меньше волноваться

Дети восприняли нововведение с большим интересом и высказались о его большой практической пользе. "Авраам Линкольн сказал: "Если бы у меня было восемь часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы шесть часов на то, чтобы наточить топор. Поэтому такой экзамен помогает осознать, что такое формальная сторона экзамена и привыкнуть к ней, — по-взрослому рассудительно говорит будущий выпускник Самарского регионального центра для одаренных детей Ильнур. — При сдаче ЕГЭ мы заранее готовимся ко многим мелочам: точно заполнить бланки ответов, не забыть паспорт, ручку, калькулятор, не опоздать на начало экзамена, найти нужную аудиторию, знать порядок проведения и причины удаления с экзамена, чувствовать временные границы. Хорошо, когда эти формальные мелочи можно не только узнать, но и свыкнуться с ними, чтобы во время настоящего экзамена получить высокий балл".

Другой ученик 11-го класса этого же образовательного учреждения Александр считает, что такой экзамен позволяет проверить уровень знаний по предмету и скорректировать процесс подготовки к экзамену. "После анализа результатов мы можем понять, на чем нужно сконцентрировать внимание: заняться изучением нового материала, лучше повторить пройденный, а, возможно, мы не всегда внимательно заполняем бланки, в этом случае дома необходимо решать тесты на время с правильным заполнением бланков ответов", — отметил он.

"Экзамен позволяет потренироваться в технологии тестирования, — отмечает ученица 11-го класса Самарского регионального центра для одаренных детей Виктория. — Мы в школе пишем подобные мониторинги 4 раза в год. Но они проводятся в стенах родной школы и не позволяют оказаться в условиях реального экзамена. На экзамене ограниченное количество времени для несколько заданий разного типа. Поэтому нужно уметь распределять ценное время между простыми и сложными заданиями, иначе часть заданий останутся нетронутыми к концу тестирования. Электронный формат экзамена тоже вызывает волнение. Пробный экзамен помогает это волнение уменьшить".

Психологический аспект отметил и другой будущий выпускник этой школы, Даниил. "На психологическом тренинге нам говорили, что если справиться со стрессом один раз, то в следующий раз будет уже не так страшно. И если мы пройдем пробный экзамен несколько раз, то мы не будем отвлекаться во время теста на соседей по парте, на постоянное внимание со стороны наблюдателей и не будем поддаваться волнению из-за необычности ситуации и незнакомого места", — сказал он.