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Следователи начали проверку по факту гибели женщины и ребенка на реке Криуша На реке Криуша у Новокуйбышевска провалились под лед и погибли женщина и ребенок В ТРЦ "Мега" сработала пожарная сигнализация По факту обрушения стены дома в Самаре организована проверка Жителям самарского дома с рухнувшей стеной предлагали съехать в январе

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Следователи начали проверку по факту гибели женщины и ребенка на реке Криуша

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛНА НЬЮС.
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СО по Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку по факту гибели 54-летней женщины и ее пятилетнего внука, провалившихся 21 марта под лед на реке Криуша около Нефедовского причала, сообщает ведомство.

Напомним, женщина и ребенок, провалились под лед, не заметив под толстым слоем снега промоину. Высокий сугроб и тонкий лед не дали им возможности самостоятельно выбраться из полыньи.

Погибших извлекали из-подо льда спасатели.

Как уточнили в СУ СК РФ по Самарской области, в рамках доследственной проверки выяснят обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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