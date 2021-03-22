Следователи начали проверку по факту гибели женщины и ребенка на реке Криуша

СО по Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку по факту гибели 54-летней женщины и ее пятилетнего внука, провалившихся 21 марта под лед на реке Криуша около Нефедовского причала, сообщает ведомство.

Напомним, женщина и ребенок, провалились под лед, не заметив под толстым слоем снега промоину. Высокий сугроб и тонкий лед не дали им возможности самостоятельно выбраться из полыньи.

Погибших извлекали из-подо льда спасатели.

Как уточнили в СУ СК РФ по Самарской области, в рамках доследственной проверки выяснят обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.