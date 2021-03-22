Губернатор поручил усилить работу по предупреждению граждан об опасности выхода на лед

На оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, обсудили текущую обстановку на водоемах, осложнившуюся из-за прихода положительных температур.

По словам начальника областного главка МЧС России Олега Бойко, почти на всех реках наблюдается ледостав: "Толщина льда составляет от 11 сантиметров на реке Чагра, до 77 см на реке Самара. На Волге в верхнем бьефе толщина льда составляет 46 сантиметров, у города Самары - 56, что на 19 сантиметров больше, чем в прошлом году".

Тем не менее толщина льда не везде равномерна, и несоблюдение правил безопасности на льду уже привело к трагедии. В минувшие выходные женщина с ребенком, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились в полынью на реке Кривуша в Новокуйбышевске. Выбраться они не смогли.

"К сожалению, жители региона выбирают для прогулок поверхность водоемов, что создает опасность для жизни и приводит к таким трагическим случаям. В зоне особого внимания - и рыбаки, которые в это время выходят на лед", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поручил департаменту информационной политики и главам всех муниципальных образований области провести активную информационную кампанию об опасности выхода на лед.

"Необходимо информировать граждан, устанавливать аншлаги и предупредительные знаки, - подчеркнул губернатор. - Работу необходимо организовать в кратчайшие сроки".