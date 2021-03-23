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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Центральный банк России поднял ключевую ставку. Ипотека подорожает?

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На минувшей неделе Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта, до 4,50% годовых. До этого момента он четыре раза сохранял ставку на уровне 4,25%.

Попробуем разобраться, что будет происходить на рынке недвижимости с помощью экспертов. Чего ждать, к чему готовиться, на что рассчитывать тем, кто планировал операции с недвижимостью на ближайшую перспективу?

Эти и другие вопросы мы адресовали генеральному директору Центра недвижимости и права "Огни Самары" Юлии Овечкиной.

— ЦБ завершил цикл снижения ставки, и в долгосрочной перспективе ипотека будет дорожать. Это значит, что в ближайшее время повысятся ставки по кредитам как на вторичном рынке, так и в рамках льготной программы.

В последнее время на ипотечные ставки в большей степени оказывала влияние государственная льготная программа кредитования при покупке новостроек у девелоперов. Процентные ставки по ипотеке снижались, что вызвало рост объемов ипотечного кредитования и привело к повышению стоимости жилья.

Что будет с ценами на жильё теперь? В краткосрочной перспективе влияние повышения ключевой ставки до 4,5% на рынок недвижимости будет незначительным, так как главным драйвером рынка ипотеки является льготная программа. Спрос на жилье в Самарском регионе пока ещё сохраняется, цены на вторичное жильё перестали расти, а стоимость квадратных метров строящегося жилья растёт в геометрической прогрессии.

Ожидать явного снижения стоимости жилья в первой половине года не стоит. Если во втором полугодии будет наблюдаться тенденция к спаду спроса, то цены будут корректироваться.

После 1 июля 2021 будет принято решение по льготной ипотеке. В случае продления государственной программы мы увидим дальнейший перегрев рынка недвижимости.

Если программа в первом полугодии завершится, то застройщики будут вынуждены остановить повышение цен.

Решение ЦБ уже в ближайшей перспективе приведет к охлаждению спроса на рынке недвижимости и к снижению цен. Сейчас рынок максимально перегрет: новостройки достигли рекордной стоимости, из-за этого полностью нивелировалась цель повышения доступности жилья для населения, так как из-за роста цен выгода от низких ставок исчезла.

Если вы планируете покупку недвижимости с использованием средств ипотечного кредитования, то вам следует поторопиться, пока ставки остаются на прежнем уровне.

Так как снижение стоимости жилья будет происходить медленно, а ставки повысятся в ближайшее время, вы будете вынуждены покупать жилье по высоким ценам и повышенным ставкам. В случае если вы планируете покупать жилье с использованием собственных средств, то можно не торопиться и подождать корректировки цен.

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