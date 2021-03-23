16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Речная перевозка самарцев в летнюю навигацию обойдется в 43,7 млн рублей В Самаре спроектируют дорогу через территорию ЗИМа Мэрия Тольятти выделила 11,2 млн рублей на разработку проекта реконструкции двух улиц Проект реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре разработает "Фривей Инжиниринг" "Самарагорпроект" разработает проект реконструкции ул. Дачной

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жители Самарской области отличились бережным отношением к своим смартфонам

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пользователи смартфонов стали больше следить за сохранностью своих гаджетов. По данным МегаФона, в 2021 году страховку оформляет примерно каждый третий покупатель девайса.

Фото: pexels.com

Для сравнения, в прошлом году владельцы страховали лишь один из пяти купленных устройств. Чтобы избавить себя от лишних волнений, жители региона страхуют смартфоны от кражи, механических повреждений и попадания воды. Чаще всего покупатели оформляют страховку на оборудование Samsung Galaxy M31, Xiaomi Redmi 9A и Apple iPhone 11.

Обычно гаджеты подвергаются повреждениям, выскальзывая из рук. Примерно у трети смартфоны вылетают из кармана, четверть забывает о телефоне при вставании, а менее 10% разбивали смартфоны, бросив их в стену. Каждый второй владелец девайса хотя бы однажды разбивал его экран.

Особенно бережно к своим смартфонам относятся жители Самарской, Ульяновской областей и Башкирии. В этих регионах более трети продаж аксессуаров приходится на защитную атрибутику, 69% из которых составляют стекла. Также стало очевидно, что защитные пленки уже не так популярны, ведь они избавляют телефоны только от царапин, а при постоянном падении смартфона его экран спасет лишь надежное стекло. По данным МегаФона, стекла покупают в 44 раза чаще, чем пленки, особенно беспокоятся об экранах владельцы смартфонов Xiaomi Redmi 9A/9 °C, Samsung Galaxy A01 Core, Samsung Galaxy M31.

Не всегда повреждение экрана сразу заметно владельцу — чтобы вовремя отследить даже малейшие царапины, можно воспользоваться приложением Display protect. Программа позволяет провести удаленную диагностику, а в случае необходимости предложит услугу по ремонту или замене поврежденного экрана девайса.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4