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Литература Культура

СОУНБ за год оцифровала около 200 книжных памятников

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке за два года сделали более 400 цифровых копий уникальных рукописей и печатных книг, которые хранятся в фонде библиотеки. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Процесс не останавливался и во время пандемии коронавируса. Так, в 2020 г. в библиотеке оцифровали порядка 200 книжных памятников.

СОУНБ единственной в Самарской области обладает ценным книжным фондом, в состав которого входят собрания рукописных и печатных изданий. Дата самых ранних из них - конец XV века.

"Работа ведется в плановом порядке с учетом всех необходимых технологических процессов, - рассказывает замдиректора по основной деятельности СОУНБ Наталья Никулина. - За последние два года мы оцифровали свыше 400 книжных памятников - как раз то, что составляет региональный сегмент Национальной электронной библиотеки, который формируется в рамках национального проекта "Культура". Помимо памятников, мы как областное книгохранилище в первую очередь оцифровываем краеведческие, местные издания, которые являются достоянием Самарского региона. То есть все то, что мы должны сохранить, передать следующим поколениям в первозданном виде, показывая всю ту культуру и историю, которой славилась наша область в различные периоды ее развития".

В поддержке и развитии культуры, сохранении культурных традиций в том числе заключается стратегия лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Благодаря огромной работе по выявлению, изучению, описанию и оцифровке книжных памятников многие библиографические редкости, обладающие духовной, исторической и материальной ценностью, теперь доступны широкому кругу читателей в электронном виде.

Сегодня областная библиотека представляет собой одну из крупнейших региональных электронных библиотек страны и насчитывает в своих фондах более 6 тыс. книг, 31 название газет и 52 названия журналов. Всего в электронной библиотеке размещено 45897 документов. Электронные фонды ежемесячно пополняются.

Основной массив документов в электронной библиотеке - особо ценные издания из фондов отдела редких книг, а также краеведческие и местные книги, газеты и журналы, изданные до первой половины ХХ века.

Создание цифрового контента библиотек сильно отличается от простого сканирования документов в офисе. Это сложная и трудоемкая, многоэтапная работа, в которой участвуют многие библиотечные подразделения, она требует разработки четкой технологии взаимодействия.

"Поскольку к памятникам относятся в большинстве своем старинные издания, оцифровывать их на обычном сканере невозможно, - пояснила заведующая Центром оцифровки изданий СОУНБ Татьяна Андреева. - Главное требование к нашей работе - исключить какое-либо воздействие на оригинальное издание и вернуть его в том состоянии, в котором он находился до создания его электронной версии. Поэтому необходимо использовать только бесконтактные книжные сканеры. Ведь важно еще и отсутствие инфракрасного и фиолетового излучения, чтобы не разрушить хрупкие от времени страницы".

В большой перечень запретов, которые необходимо учитывать в работе с редкими изданиями, входят исключение наклейки стикеров, растягивание листов и множество других особенностей и нюансов. Так, при передаче из фондов Отдела редких книг СОУНБ в Центр оцифровки изданий необходимо заполнить дефектную ведомость, где описаны все имеющиеся от многолетней или даже многовековой истории особенности книги, чтобы при возврате книжный памятник сохранил именно то состояние, в котором был принят в работу.

Отбор и сканирование документов для фондов электронной библиотеки ведется в соответствии с основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в РФ и планом, при составлении которого проводится анализ наполнения электронной библиотеки и реальных потребностей пользователей. К обсуждению привлекают экспертов - самарских ученых, которые тоже являются пользователями электронной библиотеки.

Среди оцифрованных редких книг и документов есть рукописи XVIII-XIX вв., прижизненные издания Н.М.Карамзина, первые публикации русских летописей, первые публикации российских историков и географов, а также краеведческие и местные книги, газеты и журналы, изданные до первой половины 20 века.

Электронная библиотека СОУНБ начала формироваться в 2008 году. В то время получить доступ к оцифрованным документам можно было только в стенах библиотеки. Однако в 2012 г. было решено создать из оцифрованного массива электронную библиотеку открытого типа, организованную по коллекционному принципу. Чтобы стать пользователем электронной библиотеки, не нужна регистрация и наличие читательского билета - доступ открыт 24/7 для всех желающих по ссылке.

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