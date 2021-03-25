С космодрома Восточный стартовал самарский "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb

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В четверг, 25 марта, в 05:47 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту.

Фото: Роскосмос