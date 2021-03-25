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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

С космодрома Восточный стартовал самарский "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 марта, в 05:47 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту.

Фото: Роскосмос

Согласно телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

После успешного отделения головной части разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение новых 36 аппаратов на целевую орбиту. В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от российского "разгонника".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" создана в Ракетно-космическом центре "Прогресс" (г. Самара, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") и является модификацией "Союза-2". По сравнению с вариантом "1а" она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У "Союза-2.1б" по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки. На первой и второй ступенях носителя применяются жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А, на третьей — четырехкамерный РД-0124. Топливо — керосин (окислитель — жидкий кислород). Впервые ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 27 декабря 2006 года с космодрома Байконур с разгонным блоком "Фрегат" и космическим телескопом COROT.

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