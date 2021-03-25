РКЦ "Прогресс" увеличил долги на 16 млрд рублей

Кредиторская задолженность АО РКЦ "Прогресс" в 2020 г. увеличилась на 8,5 млрд руб., на конец года она составила 64,5 млрд руб., говорится в документах предприятия. Выросли у завода и прочие долгосрочные обязательства на 7,8 млрд - до 38,5 млрд рублей.

Стоимость активов завода в 2020 г. увеличилась на 16,9 млрд руб. - до 135,5 миллиарда. Чистые активы стали на 1,3 млрд больше показателя годом ранее - 30,7 млрд рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, 23 марта завершился процесс изменения уставного капитала РКЦ "Прогресс", и теперь он на 3,7 млрд руб. меньше - 19,57 миллиарда.