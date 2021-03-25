ФАС уличило компанию "БСТ" арестованного Аркадия Лазарева в картельном сговоре на торгах 2019 года

Самарское УФАС уличило три компании в картельном сговоре при участии в торгах по реализации арестованного имущества для нужд территориальное управление Росимущества в 2019 году, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Речь идет о фирмах "Арго", "Атлант-Групп" и "БСТ", которые участвовали в торгах 27 августа 2019 г. Учредителем ООО "БСТ" является арестованный в 2020 г. депутат Самарского района Аркадий Лазарев, обвиняемый в коммерческом подкупе.

Начальная цена контракта на оказание услуг по реализации арестованного имущества составляла 75 тыс. рублей. В ходе торгов с участием семи компаний цену удалось поднять до 351 тыс. рублей.

При этом ценовые предложения на торгах активнее всего подавали компании "Арго", "Атлант-групп" и ООО "Юридическая компания "Фемида", в то время как ООО "БСТ" не подавало предложений вовсе, т. е. участвовало лишь формально. Также было обнаружено, что "Арго" и "Атлант-групп" не вступали между собой в конкурентную борьбу, а предложения подавали только после инициативы ООО "Юридическая компания "Фемида". В итоге на торгах победило ООО "Арго", предложившее услуги за 351 тыс. рублей, с которым ТУ Росимущества заключило контракт.

Антимонопольщики установили, что пассивная позиция ООО "БСТ" на торгах была не случайной. Компания Аркадия Лазарева пообещала за 1,5 млн рублей не подавать ценовых предложений о снижении начальной цены контракта, не вступать в конкуренцию с ООО "Атлант-групп" и ООО "Арго". Таким образом, речь идет о картельном сговоре трех компаний, договорившихся о модели поведения, призванной ограничить конкуренцию и поддержать нужную им цену.

Были проанализированы переговоры представителей фирм-нарушителей, согласно которым компании активно обсуждали вопрос участия в торгах, а заявки на участие от всех обществ были поданы с использованием одинакового IP-адреса выхода в сеть Интернет.

"Имеющиеся доказательства и фактические обстоятельства дела свидетельствуют, что действия ООО "БСТ", ООО "Арго", ООО "Атлант-Групп" не отвечают принципам конкуренции, были обусловлены заключенным антиконкурентным соглашением и являются нарушением пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции", — прокомментировали в ФАС.

Антимонопольная служба передала материалы дела уполномоченным должностным лицам для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Напомним, по версии следствия, в августе 2019 г. Лазарев договорился с представителем ООО об отказе своей фирмы от участия в электронном аукционе на госконтракт по реализации арестованного имущества, что способствовало бы снижению максимальной цены контракта. За это Лазарев планировал получить 1,5 млн рублей.