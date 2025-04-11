Лайк за работу: какие госпаблики Самарской области признаны лучшими

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Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку лучших госпабликов по итогам первого квартала 2025 года. Среди основных критериев отбора — качество ведения, креативный подход и эффективность взаимодействия с населением региона.