Лайк за работу: какие госпаблики Самарской области признаны лучшими

Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку лучших госпабликов по итогам первого квартала 2025 года. Среди основных критериев отбора — качество ведения, креативный подход и эффективность взаимодействия с населением региона.
В топ-5 вошли:
- аккаунты спортивной школы олимпийского резерва № 8 (@sshor8.samara). Команда ССШОР-8 демонстрирует качественный контент, гармонично сочетая официальную информацию с материалами о деятельности школы и достижениях ее воспитанников, используют нейросети и современные технологии в дизайне;
- паблики администрации городского округа Сызрань (@szradm) отмечены специалистами ЦУР Самарской области за оперативное информирование граждан о значимых событиях, городских инициативах и качественную обратную связь;
- "Самарская область" — главный ресурс правительства Самарской области в социальных сетях (@samaroblast) — в рейтинге лучших благодаря качественному освещению деятельности органов власти и социально значимых проектов области, а также за эффективную коммуникацию с населением;
- самарский Дом молодежи (@sdmsamara) — паблик, который, действительно, говорит на одном языке с аудиторией. Креативный подход к подаче любой информации и интересные эксперименты с форматами. Открыты для аудитории и готовы поднимать темы, актуальные для молодежи;
- министерство здравоохранения Самарской области на своих официальных ресурсах (@minzdrav_63) регулярно информирует граждан о вопросах здоровья, профилактике заболеваний, диспансеризации и реализации национальных приоритетов в сфере здравоохранения.
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Последние комментарии
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