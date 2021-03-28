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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров рассказал о борьбе с коррупцией среди управляющих компаний

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел видеоконференцию со старшими по домам Сызрани, Октябрьска и Сызранского района, на которой рассказал о борьбе с коррупцией и мошенниками среди управляющих компаний.

Глава региона вместе с руководством Госжилинспекции намерены пресекать любые коррупционные проявления. От этого зависит качество услуг в сфере ЖКХ  и уровень жизни населения.

Губернатор привел в пример разбирательство в отношении бывшего сотрудника ГЖИ, подозреваемого в получении взятки от представителя управляющей организации. Поймать нечистого на руку удалось благодаря профилактической работе по борьбе с коррупцией, которую проводит руководитель областной Госжилинспекции Виктория Каткова. На данный момент сотрудник уволен со службы, возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Азаров отметил: "Жалоб в этой плоскости достаточно большое количество. И вот есть первый случай, когда мы выявили подобного рода правонарушение. Была установлена попытка фальсификации протоколов собрания собственников жилья. Следственным управлением следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело".

Одновременно Госжилинспекция добилась восстановления справедливости в отношении собственников жилья. Губернатор добавил: "Жилищная инспекция обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания собственников в виду отсутствия кворума, которое суд удовлетворил. Вот так и нужно действовать — в интересах людей, пресекая любые коррупционные проявления. К сожалению, часто именно они и приводят к некачественному предоставлению услуг как в сфере ЖКХ, так и в других".

Глава региона подчеркнул: "Надо ставить заслон управляющим компаниям, которые работают по мошенническим схемам, чтобы очистить от мошенников всю отрасль ЖКХ.

Дмитрий Азаров предложил главам городов и районов организовать специальные группы. В них войдут квалифицированные специалисты которые будут помогать собственникам домов собирать информацию, документы и направлять их в правоохранительные органы для проверки.

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