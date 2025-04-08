В "Заварке" детей научат работе с деревом на мастер-классе "Столярник"

В галерее "Заварка" на этой неделе пройдет цикл мероприятий для посетителей разных возрастов. Среди них - историческая лекция о самарской конке (12+), мастер-класс для юных посетителей (6+) и еще одна лекция о промышленных предприятиях города (12+).

В пятницу, 11 апреля, в 18:30 пройдет лекция "Лучше поздно, чем никогда: история самарской конки" (12+). Ее прочитает сотрудник самарского музея ТТУ Владислав Турутин.

Посетители узнают о развитии первого общественного транспорта в Самаре — от конки до трамвая. Конная железная дорога — рельсовый путь, по которому вагоны передвигались при помощи конной тяги. Конка появилась в нашем городе в 1895 году, с 1909-го находилась в собственности у бельгийского акционерного общества, которое долго и упорно сопротивлялось строительству электрических трамвайных путей. Однако по инициативе политического деятеля Сергея Постникова движение электрического трамвая в Самаре все же запустили.

Владислав Турутин расскажет о противостоянии конки и трамвая, об энтузиазме Постникова и объявлении конкурса на составление проекта постройки трамвая, о техническом проекте "Лучше поздно, чем никогда" инженера Павла Суткевича, его победе и значимости. Также речь пойдет о сложностях при строительстве трамвайных путей, импортозамещении и "первом русском трамвае".

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 12 апреля, в 11:00 начнется мастер-класс от мастерской "Столярник" (6+). Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станет деревянный кораблик, который участники заберут с собой.

Вход на мероприятие — 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 13 апреля, в 16:00 краевед Андрей Артемов прочитает лекцию "Промышленные предприятия — городу. Как заводы помогали расти Самаре" (6+).

Промышленные предприятия внесли существенный вклад в процесс градостроительного развития Самары. В качестве примера будет рассмотрен Трубочный завод, который на протяжении 1910–1930-х годов являлся крупнейшим в Самаре, а в 1940–1990-х — входил в число главных заводов-гигантов нашего города.

Посетители узнают об истории его строительства, развития и модернизации. Также гостям будет предложено сравнение роли Трубочного завода в развитии Октябрьского района с ролью Куйбышевского металлургического завода, начавшего свою работу на 40 лет позже на северной окраине Безымянки.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.