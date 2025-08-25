Пять человек пострадали при столкновении трех машин под Самарой

В понедельник, 25 августа, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 12:24 на 16 км дороги Самара — Большая Глушица, на повороте в пос. Придорожный, столкнулись три автомобиля: две Lada Vesta и ТагАЗ "Вега". В результате пострадали пять человек.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46 филиала облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".