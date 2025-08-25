110 вылетов ради здоровья и жизней: региональная служба санавиации помогает самым тяжелым пациентам

На днях специалисты службы санавиации Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" для медицинской эвакуации пациентов в тяжелом состоянии используется воздушный транспорт — санитарный вертолет.
После лобового столкновения двух машин пострадали несколько человек, в том числе дети. У пострадавших диагностированы различные травмы. В районную больницу для оказания экстренной помощи выезжала мультидисциплинарная бригада областной больницы: детский анестезиолог-реаниматолог и хирург, а также нейрохирург, травматолог и анестезиолог-реаниматолог для взрослых пациентов.
"Специалисты выполнили жизненно необходимые операции, — рассказал главный врач областной больницы Сергей Пушкин. — После стабилизации состояния на реанимобилях в сопровождении врачей доставили пациентов в специализированные отделения в Самару для дальнейшего лечения. Женщину, которая находится в тяжелом состоянии, эвакуировали на вертолете".
Всего в этом году выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете.
"На воздушном транспорте в областные больницы региона были доставлены 112 пациентов, включая 12 детей. Всего за 5 лет проведено 568 авиационных эвакуаций, помощь получили более 650 жителей области, среди них свыше 100 детей. Для транспортировки используется специализированный вертолет "Ансат", оснащенный современным реанимационным оборудованием. Это позволяет оказывать помощь прямо в полете — проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг жизненно важных функций", — отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина запланировано строительство вертолетной площадки. Завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию планируется в 2026 году.
Развитие первичной медико-санитарной помощи — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас