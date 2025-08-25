110 вылетов ради здоровья и жизней: региональная служба санавиации помогает самым тяжелым пациентам

На днях специалисты службы санавиации Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" для медицинской эвакуации пациентов в тяжелом состоянии используется воздушный транспорт — санитарный вертолет.

После лобового столкновения двух машин пострадали несколько человек, в том числе дети. У пострадавших диагностированы различные травмы. В районную больницу для оказания экстренной помощи выезжала мультидисциплинарная бригада областной больницы: детский анестезиолог-реаниматолог и хирург, а также нейрохирург, травматолог и анестезиолог-реаниматолог для взрослых пациентов.

"Специалисты выполнили жизненно необходимые операции, — рассказал главный врач областной больницы Сергей Пушкин. — После стабилизации состояния на реанимобилях в сопровождении врачей доставили пациентов в специализированные отделения в Самару для дальнейшего лечения. Женщину, которая находится в тяжелом состоянии, эвакуировали на вертолете".

Всего в этом году выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете.

"На воздушном транспорте в областные больницы региона были доставлены 112 пациентов, включая 12 детей. Всего за 5 лет проведено 568 авиационных эвакуаций, помощь получили более 650 жителей области, среди них свыше 100 детей. Для транспортировки используется специализированный вертолет "Ансат", оснащенный современным реанимационным оборудованием. Это позволяет оказывать помощь прямо в полете — проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг жизненно важных функций", — отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина запланировано строительство вертолетной площадки. Завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.