Дождливо и прохладно: в Самарской области резко изменится погода

В Приволжском УГМС рассказали, что уже в ближайшие дни, с 8 по 14 апреля, погода в Самарской области резко изменится: через Среднюю Волгу пройдет ярко выраженный холодный фронт, создавая условия для контрастных погодных условий.

"Перед фронтом в теплой воздушной массе пройдут дожди, местами с грозами и шквалистым усилением ветра, за фронтом начнет поступать холодный воздух северных широт, осадки местами перейдут в смешанную фазу. К концу рабочей недели усилится влияние обширного антициклона", — рассказали синоптики.

Во вторник, 8 апреля, в Самаре переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7…12 м/с, порывы до 16-18 м/с. Температура воздуха +17…+19 °C.

В среду и четверг, 9 и 10 числа, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1…+6 °C, днем +8…+13 °C.

В пятницу и субботу, 11 и 12 апреля, в Самарской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем +9…+14 °C.