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Облправительство Власть и политика

Самарская область готова к прохождению паводка

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 марта, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной противопаводковой комиссии.

Участие в заседании приняли представители Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ГКУСО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям", Ростехнадзора, Роспотребнадзора, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы городских округов и муниципальных районов.

"В прошлом, 2020-м году в Самарской области наблюдалось относительно низкое половодье. В этом году ситуация может оказаться менее спокойной, особую тревогу вызывает ситуация на малых реках. Практика показала эффективность превентивных противопаводковых мероприятий. Мы начали эту работу уже с начала года, план мероприятий своевременно сформирован и утвержден. Сегодня мы проанализирует, как идет исполнение плана, везде ли есть готовность сил и средств к наступлению паводка", — сказал, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Члены комиссии обсудили паводковую ситуацию на территории региона. Начальник ФГКУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов рассказал, что наблюдение за процессом паводка ведут 13 постов на малых реках и пять — на водохранилищах области, временный пост на реке Большой Иргиз. В настоящее время на большинстве рек наблюдается ледостав, толщина льда — от 22 до 70 см. Вскрытие рек ожидается в период от 28 марта до 10 апреля.
Учитывая гидрометеорологические условия, наивысший уровень воды в период весеннего половодья ожидается в пределах и чуть выше среднемноголетних значений. Айдар Мингазов отметил, что в соответствии с проведенным анализом метеорологической ситуации, с особым вниманием к подготовке к весеннему паводку следует отнестись главам, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Челновершинского, Сергиевского, Камышлинского, Красноярского, Нефтегорского и Елховского районов — в зоне риска 30 населенных пунктов.

Свободный объем Куйбышевского водохранилища на 26 марта составляет 14,6 км³ (в прошлом году — менее одного км3). Очищение от льда Куйбышевского водохранилища ожидается во третьей декаде апреля, Саратовского — в конце второй декады апреля.

"В этом году у нас затяжная весна, нет интенсивного таяния снега, но именно сейчас крайне важно вести мониторинг, в том числе с привлечением средств малой авиации, чтобы вовремя принимать решения о взрывных работах и других мерах по предупреждению заторов на водных объектах, поскольку именно они нередко становятся причинами подтопления", — отметил председатель областного Правительства.
О режимах работы водохранилищ Волго-Камского каскада, организации пропуска воды через гидроузел Жигулевской ГЭС доложили заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго и директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов. Решение о старте пропуска воды примет Федеральное агентство водных ресурсов, опираясь на прогнозные данные о погодных условиях, эксперты ожидают, что оно будет принято в первой декаде мая.

Председатель регионального Правительства призвал отраслевиков своевременно информировать глав муниципалитетов о начале периода максимального сброса воды, чтобы они могли предупреждать владельцев дачных участков, расположенных на берегах водохранилищ, о риске подтоплений.
Участники совещания подробно рассмотрели вопрос о готовности к паводку гидротехнических сооружений, выявлении и оформлении в собственность бесхозяйных объектов ГТС. За минувший год специалисты Роспотребнадзора провели на 198 поднадзорных объектах 49 проверок, выявили 90 нарушений. Из пяти бесхозяйных сооружений за прошлый год два были оформлены в собственность, но еще три новых были выявлены в ходе инспекций.

На совещании также затронули вопрос строительства моста через Волгу с учётом возможных рисков подтопления прилегающей территории. Поручение оценить возможные риски дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области заверил: паводок не угрожает проведению работ на объекте.

О проведении комплекса превентивных мер и подготовке гидротехнических сооружений губернии к безопасному пропуску весеннего половодья на заседании комиссии подробно доложили главы районов, где нередко наблюдаются подтопления: Ставропольского, Кинель-Черкасского, Волжского, Пестравского, Сергиевского и Красноармейского. Во всех муниципальных образованиях региона назначены ответственные за безаварийный пропуск паводка, организовано дежурство, информирование жителей, проводится очистка сбросных каналов и водопропускных труб. Подготовлены пункты временного размещения населения, домашних животных, создан необходимый резерв бюджетных средств на случай подтоплений. Кроме того, созданы аварийные бригады и необходимый запас материалов для ликвидации аварийных ситуаций.

Особое внимание в ходе заседания уделили ситуации с реабилитационным центром для животных в Лопатино. Поручение проконтролировать, грозит ли объекту подтопление, также дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном совещании в минувший понедельник. Глава Волжского района Евгений Макридин сообщил, что критическое развитие ситуации объекте не прогнозируется, но мониторинг ведется постоянно, сформирован ресурс сил и средств на случай неблагоприятного развития событий.

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