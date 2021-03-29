Павел Сметана потребовал 116 млн руб. с СК "Родник"

Бывший руководитель ООО Самарский комбинат "Родник" Павел Сметана обратился в арбитражный суд с требованием включить его претензии на 116,15 млн руб. в реестр кредиторов. Как сообщает и.о. конкурсного управляющего Артем Воронин, топ-менеджер намерен вернуть сумму займа.

Напомним, Павел Сметана стал гендиректором "Родника" в 2016 году. До того завод два года находился в простое и без лицензии. Новому руководителю удалось восстановить лицензию и запустить производство.

В 2018 г. появилась информация о планах ГК "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны приостановить работу в Самаре в связи с финансовыми проблемами. Затем сменился руководитель "Родника" - гендиректором стал экс-депутат городской думы Самары Вячеслав Дормидонтов (СМИ связывали его с самарскими акционерами "Родника").

В "Кристалл-Лефортово" смену руководства назвали "захватом" и заявили, что ей предшествовала "блокировка деятельности завода". По мнению представителей "Кристалл-Лефортово", это делалось якобы для "вывода с завода активов" и перехода "к контролируемому преднамеренному банкротству". Уже в конце 2018 г. на "Роднике" ввели процедуру наблюдения, а недавно на предприятии были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Только, по мнению Артема Воронина, к краху завод привели сделки с лицами, входившими в ГК "Кристалл Лефортово".

Самыми крупными кредиторами завода стали АКБ "АК Барс" (1,3 млрд руб.), ПАО Банк "Объединенный финансовый капитал" (717 млн руб.), УФНС по Самарской области (376,5 млн руб.). Причем последнее планирует увеличить сумму требований еще на 259 млн руб., а "АК Барс" банк - на 685,7 млн рублей. Кроме того, в реестр кредиторов намерено попасть ООО "Кристалл-Лефортово" с суммой 106,8 млн рублей.

В свою очередь и.о. конкурсного управляющего ООО "Кристалл-Лефортово" пытается оспорить сделку по перечислению СК "Родник" 1,66 млрд рублей в 2017 году.

Параллельно и.о. конкурсного управляющего самарского предприятия оспаривает договор поставки 2016 г. с ООО "Крымалко" и пытается вернуть 177,7 млн руб. по этому соглашению.