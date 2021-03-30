"Ростелеком" расчистил небо над Самарой

"Ростелеком" завершил в Самаре второй этап программы "Чистое небо" по переносу воздушных линий операторов связи в подземную канализацию. За последний год компания демонтировала более 40 км кабеля, размещенного на опорах наружного освещения и крышах домов на Московском и Заводском шоссе, Ново-Садовой и других улицах областной столицы.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Программа "Чистое небо" меняет прежде всего эстетический облик города. Жилое пространство становится более привлекательным, освобождаясь от паутины проводов. Подземные сооружения значительно увеличивают срок службы телекоммуникационной инфраструктуры и сокращают затраты на ее обслуживание".

"Ростелеком" не только предлагает операторам связи собственные подземные коммуникации, но и готов провести проектно-изыскательские работы и демонтировать воздушные линии.

В Самаре участниками программы "Чистое небо" стали пять крупнейших федеральных и региональных игроков телекоммуникационного рынка. Всего за семь лет реализации проекта "Ростелеком" убрал с улиц областной столицы более 300 км кабельных коммуникаций.

Максим Токаренко, директор самарского отделения "МегаФона":

"В прошлом году "МегаФон" совместно с "Ростелекомом" провел активную работу по переносу волоконно-оптических линий связи с опор освещения в специализированную канализацию. За несколько месяцев специалисты компании-партнера переместили под землю 21 километр кабеля. В этом году мы продолжим работы по проекту "Чистое небо", ведь благодаря ему облик нашего города меняется к лучшему, а связь становится надежнее".

Тарифы "Ростелекома" на предоставление места операторам в кабельной канализации рассчитываются на основании требований постановления Правительства РФ № 1284 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи" от 29 ноября 2014 года и базируются на экономически обоснованных затратах. Тарифы являются публичными, их повышение происходит не чаще раза в год, в то время как владельцы опор могут применять иные подходы к тарифной политике.

Получить более подробную информацию по условиям предоставления места для размещения сетевой инфраструктуры в кабельной канализации "Ростелекома" можно по телефону в Самаре +7 (846) 332-50-05.