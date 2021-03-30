В 2020 г. в Самарской области на 85% увеличилось число IT-преступлений

Начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант Александр Винников сообщил, что в прошлом году в связи с ограничительными мерами резко возросло количество интернет-преступлений.

Генерал-лейтенант выступил перед депутатами областного парламента с отчетом о деятельности правоохранительных органов в 2020 году.

Он отметил, что значительная доля имущественных преступлений осуществляется с использованием IT-технологий.

"Ограничительные меры в 2020 году создали дополнительные условия для усиления криминогенной активности в Самарской области. Возросло число преступлений с использованием IT - на 85%, это две трети от всех мошенничеств", — прокомментировал Александр Винников.

При этом он добавил, что раскрываемость таких преступлений составила 28%, это четвертый результат в ПФО и 16й — в России.